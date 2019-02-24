Bakü'de Türk Dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi konferansı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi'nin Yesi'de kurduğu mektebinde İslam'ın yüce değerlerini Türkçe anlatmaya başladığını ve İslamiyet’in Türkistan'da dalga dalga yayıldığını söyledi.

Yesevi'nin İslam dinini, Hz.Peygamberin metoduyla hikmetle güzel öğütle anlattığını belirten Yıldız, "Ahmet Yesevi, Türk tarihinde İslam’ın esaslarını kendi dilimizle ilk anlatan kişidir. Hoca Ahmet Yesevi, Türkçeyi İslam dinin tebliğ dili yaptı. Bugün Türkçe varsa bu Ahmet Yesevi sayesindedir." dedi.

Prof. Dr. Yıldız, konferans sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak Ahmet Yesevi'yi bütün Türk dünyasında tanıtmaya devam ettiklerini vurguladı. Yıldız, "Hoca Ahmet Yesevi, Türk dünyasının birlik ve beraberlik sembolüdür. Biz, Türklere Türklüğü ve Müslümanlığı Türk'ün ana dili Türkçe ile öğreten büyüğümüz Ahmet Yesevi'yi anmaya ve anlatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir de Ahmet Yesevi'nin "gönül dünyasını imal eden" büyük şahsiyetlerin en başında gelen, zirvede duran bir isim olduğunu vurguladı.

Konferansa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, akademisyenler katıldı.

Türk dünyasında bugün mevcut ya da olmayan bütün tasavvuf hareketlerinin beslendiği kaynağın Ahmet Yesevi olduğunu ifade eden Özdemir, "11. ve 12. yüzyılda Türk dünyasının çeşitli bölgelerine göndermiş olduğu talebeleriyle İslam’ın aydınlığını, İslam’ın o gönülleri fetheden tarafını toplumlara anlatmış, alperenler vasıtasıyla gönülleri fethetmiş ve neticede arkasından siyasi ve askeri zafer olarak adlandırdığımız taçlanmalar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.

REKLAM

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından Azerbaycan Türkçesi ile basılan "Hoca Ahmet Yesevi" kitabının tanıtımının da yapıldığı etkinlikte, çeşitli hat, minyatür ve kaliqrafi örnekleri de sergilendi.

Konferansa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.