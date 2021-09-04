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KAHRAMANMARAŞ

Balık festivaline vatandaş ilgisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Balık Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli etkinliklerle gerçekleşen festivalde 46 metrelik dev ızgarada pişirilen balıklar da vatandaşlara ikram edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Balık festivaline vatandaş ilgisi
Coşku dolu etkinlikte, yerel halk oyunları ve geleneksel okçuluk gösterisi de gerçekleştirilirken, miniklere ise süs balıkları hediye edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kahramanmaraş Balık Festivali düzenlendi. Balıkçılar Derneği organizasyonunda, Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Çam, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Coşku dolu etkinlikte, yerel halk oyunları ve geleneksel okçuluk gösterisi de gerçekleştirilirken, miniklere ise süs balıkları hediye edildi.

‘BALIKÇILIĞIN LOKOMOTİFİYİZ’

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Çam gerçekleştirilen etkinliğin esnaf adına önemli geri dönüşler sağlayacağına inandıklarını belirterek, “Şehrimiz birçok sektörde öncü. Sahip olduğumuz coğrafya ve su kaynaklarıyla da balıkçılık sektörünün de lokomotif şehriyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik inşallah sahip olduğumuz bu potansiyele daha da dikkat çekecektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise konuşmasında, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz ev sahipliğinde güzel bir organizasyonda bir aradayız. Balık Festivali’ni özellikle şehrin tanıtımı açısından da kıymetli buluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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