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Balık ölümlerini bilim kurulu araştıracak

İzmir'de yaşanan balık ölümleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu. Bilim Kurulu, Bakan Murat Kurum başkanlığında 5 Eylül'de toplanacak ve balık ölümlerinin yaşandığı körfezde incelemelerde bulunacak. Toplantıda İzmir Körfezi'ne yapılması gereken işlemleri içeren 'Acil Eylem Planı'nın açıklanması bekleniyor.

04:00 - 2/09/2024 الإثنين
Güncelleme: 01:42 - 2/09/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İzmir Bayraklı'da geçtiğimiz günlerde çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması ve deniz renginde görülen değişimlerin ardından bölgede yoğun araştırma ve inceleme çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu. Bakanlık yetkililerinin İzmir Körfezi'ndeki son incelemelerle ilgili raporların detaylı sunumunun ardından Kurum'un acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması ve bilim insanları ile yetkililerle İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti'nin oluşturulması talimatını verdiği bildirilen açıklamada, “Alanında uzman bilim insanlarının katkı vereceği Bilim Kurulu ilk toplantısını bu hafta içinde İzmir'de yapacak. Toplantıya Bakan Kurum başkanlık edecek. Bakan Kurum ve Bilim Kurulu üyeleri balık ölümlerinin yaşandığı denizde de incelemelerde bulunacak”

ifadeleri kullanıldı.

ACİL EYLEM PLANI

Bu kapsamda, Bilim Kurulunun ilk toplantısını 5 Eylül'de Bakan Kurum başkanlığında İzmir'de yapacağı belirtilen açıklamada, toplantıya ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcilerinin de davet edileceği kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bu toplantıda İzmir Körfezine acil 'nefes' sağlamak için yapılması gereken işlemleri içeren 'Acil Eylem Planı'nın açıklanması bekleniyor. Bakan Kurum daha sonra Bilim Kurulu üyeleriyle İzmir Körfezi'nde de incelemelerde bulunacak. Kurum'un, Bakanlığın İzmir Körfezi'nde yaptığı araştırmaların raporlarında yer alan detayları da kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.”



#Balık
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#İzmir
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