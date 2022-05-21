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İSTANBUL

Balık tutarken bulduğu top mermisi ile minibüse bindi

İstanbul'da bir kişi, Çatalca'da bulduğu top mermisini arkadaşlarına göstermek için minibüsle Esenyurt'a getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, imha etmek üzere top mermisine el koydu.

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Haber Merkezi DHA
Balık tutarken bulduğu top mermisi ile minibüse bindi
B.O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da bir kişi balık tutarken bulduğu top mermisi ile minibüse bindi. B.O. isimli vatandaş, Büyükçekmece Gölü'nün Çatalca kıyısında balık tutarken top mermisi buldu.

  • Meraklı genç, top mermisini kağıda sarıp balık tutmaya geldiği kamyonetine koydu. B.O. daha sonra top mermisini Çatalca'dan arkadaşlarına göstermek için yolcu minibüsünde Esenyurt'a getirdi.

B.O., bulduğu top mermisini iş merkezindeki arkadaşlarına gösterdi. Top mermisini inceledikten sonra tedirgin olan arkadaşlarından biri, durumu polise bildirdi.

100 YILLIK

Olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen top mermisi yapılan incelemelerin ardından imha edilmek üzere bomba imha ekiplerince alındı.

B.O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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