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ÇANAKKALE

Balıkçılar "Vira bismillah" dedi: Çanakkale'de balıkçılar ilk gecede 25 ton sardalya yakaladı

Balıkçılar "Vira bismillah" dedi: İlk gecede 25 ton sardalya yakaladılar

4,5 aylık aranın ardından hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek teknelerle mavi sulara açılırken Çanakkale'de av sezonunun ilk gecesi balıkçılar denizden yüzleri gülerek döndü. Av yasağının kalkmasıyla denize açılan bir gırgır teknesi, 25 ton sardalya ile karaya yanaştı. Teknenin 11 balık gözünün de tamamen sardalya ile dolduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Teknedeki 11 balık gözü de tamamen sardalya ile doldu.
Teknedeki 11 balık gözü de tamamen sardalya ile doldu.

Çanakkale'de yeni av sezonu için uğurlanan gırgır tekneleri, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Kuzey Ege Denizi'ne avlanmaya giden gırgır teknesi, av sezonunun ilk dakikalarında ağlarını sardalya balığı için denize bıraktı. Gırgır teknesinin sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, balık bulucu radardan sardalya sürüsü tespit etti. Ardından da ağların denize bırakılması anlamına gelen 'Mola' anonsunu yaptı.

Teknedeki 11 balık gözü de tamamen sardalya ile doldu.

25 TON SARDALYA YAKALADILAR

Gırgır teknesinin tayfası, denizdeki ağları büyük bir heyecan ile güverteye çekti. Ağların haznesindeki sardalya balıkları görüldüğünde ise, tayfa büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 5 ton sardalya balığı, vakumlama sistemiyle güverteye alındı. Gırgır teknesinin ilerleyen saatlerde ikinci kez denize bıraktığı ağlardan bu kez 20 ton sardalya balığı çıktı. Ağların haznesindeki balığın vakumlama sistemiyle güverteye aktarılması 15 dakika sürdü. Güvertedeki 11 balık gözünün tamamı doldu. Kumkale Balıkçı Barınağı'na yanaşan teknedeki sardalya balıkları, kasalanarak araçlara yüklenip farklı illerdeki balık hallerine gönderildi.

Balığın vakumlama sistemiyle güverteye aktarılması 15 dakika sürdü.

''ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN İYİ BAŞLADIK''

Tekne sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, yeni av sezonuna çok çalışarak en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Av sezonunun ilk dakikalarında denk gelen kısmetleri için ağları denize bıraktıklarını belirten Nadir Karabiber, "Mutluyuz, umutluyuz. Allah'a şükürler olsun ekmeğimizi aldık, iyi başladık. Bu pandemi döneminde vatandaşa dünyanın tek doğal besini olan balığı ucuz şekilde yedirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Sardalya balığı

Teknenin kaptanlarından Naci Karabiber ise, "Birinci operasyonumuzda 5 ton balık çıkmıştı. İkinci operasyonumuzda 20 ton kadar balık çıktı. Vatandaşlarımıza taze ve ucuz balık yedireceğiz. Bu akşam 25 ton balık topladık. Allah'ın izniyle yeni av sezonunun ilk gecesine çok iyi başladık. İnşallah böyle devam eder" dedi.

ÖTV düzenlemesi sonrası 20 sıfır araç modelinde yeni fiyatlar!
FOTOĞRAF 45
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​Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı.
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Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3’ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor.
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Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.
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1600 cc motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalırken matrah değişti. Özel tüketim vergisi matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu. ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL olan araclarda matrah; 85 bin ile 130 bin TL arasında çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 50 olarak korundu. Motor silindir hacmi 1600 ile 2000 cc arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Ayrıca 2000 cc motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı.
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İşte ÖTV zammı sonrası, Türkiye'de en çok satan otomobil markalarının bazı modellerindeki fiyat değişikliği.
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Fiat Egea 1.4 Fire
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Eski Fiyat: 106.900. Yeni fiyat: 106.900. Fark: 0
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Fiat Egea 1.3 Mjet
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Eski Fiyat: 137.900. Yeni fiyat: 133.303. Fark: -4.597
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Fiat Egea Sedan
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Eski Fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.300​
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Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg
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Eski Fiyat: 131.900. Yeni fiyat: 127.503. Fark: -4.397
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Renault Clio Sport Tourer Joy
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Eski Fiyat: 127.100. Yeni fiyat: 122.900
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​Renault ​Clio Sport Tourer Touch
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Eski Fiyat: 129.100. Yeni fiyat: 124.850​
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​​Renault ​Megane sedan
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Eski Fiyat: 237.900. Yeni fiyat: 223.150
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Toyota Corrolla Passion Multidrive S
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Eski Fiyat: 238.400. Yeni fiyat: 223.600
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Toyota Corrolla Passion X- Pack Multidrive S​
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Eski Fiyat: 243.700. Yeni fiyat: 228.550
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Toyota Corrolla HB 1.2 Dream Multidrive S
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Eski Fiyat: 241.550. Yeni fiyat: 226.500​​
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​Hyundai 1.0 MPI 5
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Eski Fiyat: 126.750. Yeni fiyat: 122.524. Fark: -4.226​
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Opel 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential
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Eski fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.237. Fark: -4.663
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Hyundai Tucson 1.6 T- GDI (Benzin) Power Edition
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Eski Fiyat: 267.950. Yeni fiyat: 301.256
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Volkswagen Passat 1.5 lt 150 PS DSG Impression
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Eski Fiyat: 319.200. Yeni fiyat: 358.900
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Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT
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Eski fiyat: 268.200. Yeni fiyat: 301.724. Fark: 33.524
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Peugeot 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi
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Eski fiyat: 321.300. Yeni fiyat: 369.495. Fark: 48.194​
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Audi A3 Cabrio 35 Turbo FSI
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Eski fiyat: 369.813. Yeni fiyat: 416.039. Fark: 46.226
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Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+
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Eski fiyat: 908.000. Yeni fiyat: 994.477. Fark: 86.477
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Yeni BMW 530i xDrive Sedan
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Eski Fiyat: 999.100. Yeni fiyat: 1.095.158. Fark: 96.058
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Yeni Clio
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Eski Fiyat: 135.900. Yeni fiyat: 13
ÖTV düzenlemesi sonrası 20 sıfır araç modelinde yeni fiyatlar!
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları da merak konusu oldu. Araç alacaklar 2020 model sıfır araç fiyatlarının ÖTV düzenlemesi sonrası ne kadar olduğunu, hangi modelde ne kadar indirim yapıldığını, hangi modellere ise zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte ÖTV oranlarında değişiklik sonrası 11 otomobil markasına ait 2020 model 20 sıfır araçta gerçekleşmesi beklenen fiyat değişiklikleri..


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