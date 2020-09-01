Balıkçılar "Vira bismillah" dedi: Çanakkale'de balıkçılar ilk gecede 25 ton sardalya yakaladı
Balıkçılar "Vira bismillah" dedi: İlk gecede 25 ton sardalya yakaladılar
4,5 aylık aranın ardından hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek teknelerle mavi sulara açılırken Çanakkale'de av sezonunun ilk gecesi balıkçılar denizden yüzleri gülerek döndü. Av yasağının kalkmasıyla denize açılan bir gırgır teknesi, 25 ton sardalya ile karaya yanaştı. Teknenin 11 balık gözünün de tamamen sardalya ile dolduğu belirtildi.
Çanakkale'de yeni av sezonu için uğurlanan gırgır tekneleri, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Kuzey Ege Denizi'ne avlanmaya giden gırgır teknesi, av sezonunun ilk dakikalarında ağlarını sardalya balığı için denize bıraktı. Gırgır teknesinin sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, balık bulucu radardan sardalya sürüsü tespit etti. Ardından da ağların denize bırakılması anlamına gelen 'Mola' anonsunu yaptı.
25 TON SARDALYA YAKALADILAR
Gırgır teknesinin tayfası, denizdeki ağları büyük bir heyecan ile güverteye çekti. Ağların haznesindeki sardalya balıkları görüldüğünde ise, tayfa büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 5 ton sardalya balığı, vakumlama sistemiyle güverteye alındı. Gırgır teknesinin ilerleyen saatlerde ikinci kez denize bıraktığı ağlardan bu kez 20 ton sardalya balığı çıktı. Ağların haznesindeki balığın vakumlama sistemiyle güverteye aktarılması 15 dakika sürdü. Güvertedeki 11 balık gözünün tamamı doldu. Kumkale Balıkçı Barınağı'na yanaşan teknedeki sardalya balıkları, kasalanarak araçlara yüklenip farklı illerdeki balık hallerine gönderildi.
''ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN İYİ BAŞLADIK''
Tekne sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, yeni av sezonuna çok çalışarak en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Av sezonunun ilk dakikalarında denk gelen kısmetleri için ağları denize bıraktıklarını belirten Nadir Karabiber, "Mutluyuz, umutluyuz. Allah'a şükürler olsun ekmeğimizi aldık, iyi başladık. Bu pandemi döneminde vatandaşa dünyanın tek doğal besini olan balığı ucuz şekilde yedirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Teknenin kaptanlarından Naci Karabiber ise, "Birinci operasyonumuzda 5 ton balık çıkmıştı. İkinci operasyonumuzda 20 ton kadar balık çıktı. Vatandaşlarımıza taze ve ucuz balık yedireceğiz. Bu akşam 25 ton balık topladık. Allah'ın izniyle yeni av sezonunun ilk gecesine çok iyi başladık. İnşallah böyle devam eder" dedi.