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Gündem Balıkçıların ağına takıldı, SAS komandoları harekete geçti
MUĞLA

Balıkçıların ağına takıldı, SAS komandoları harekete geçti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde balıkçıların ağına takılan 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülen mayın, SAS komandolarını harekete geçirdi. Torba limanına getirilen mayına askeriye tarafından el konuldu.

Haber Merkezi İHA
Torba limanına getirilen mayına askeriye tarafından el konuldu.
Torba limanına getirilen mayına askeriye tarafından el konuldu.

Bodrum’da balıkçıların ağlarına yaklaşık 250 kiloluk metal cisim takıldı. Balıkçılar metal cismin ne olduğunu araştırırken cismin 1’inci dünya savaşından kalma bir mayın olduğu ortaya çıktı.

250 kilo ağırlığında

Sahil Güvenlik ekiplerine haber veren balıkçılar mayını Torba balıkçı barınağına getirdi. Yalıkavak Mahallesi’nin 3 mil açıklarında Devlet 3 teknesinden denize ağ atan balıkçılar, topladıkları ağların içinde yaklaşık 250 kilo ağırlığında metal bir cisim karşılaştı.

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Cisme el konuldu

Güverteye çıkarılan metal parça Torba Balıkçı Barınağı’na getirildi. Haber verilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutalığı ekipleri, deniz mayını parçası olduğu tahmin edilen cismin çevresini, güvenlik şeridi ile kapattı. Cismin Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekiplerince el konuldu.

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