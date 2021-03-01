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Balıkçıların korkulu rüyası ‘Kaykay’: Bir ay sonra yine salya ile döndüler

Marmara Denizi’nde etkili olan salya nedeniyle bir ay aradan sonra denize açılan balıkçılar yine salya ile limana döndü. Ağlara bulaşan salyaları temizleyen balıkçılar, Karadeniz’e geçecekleri yönünde karar alırken, barınakta bekleyen onlarca tekne Marmara Denizi’nde havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Balıkçılar, &quot;20 gün aradan sonra yine denize açıldık aynı salya, aynı kaykay devam ediyor&quot; diyerek duruma sitem etti.
Balıkçılar, "20 gün aradan sonra yine denize açıldık aynı salya, aynı kaykay devam ediyor" diyerek duruma sitem etti.

Tekirdağ’da bulunan balıkçılar ’Deniz salyası’ olarak bilinen kaykay sebebiyle yaklaşık 1 ay aradan sonra denize açıldı. Denize açılan balıkçılar ağları salya ile limana geri döndü. Umduğunu bulamayan balıkçılar, salya bulaşan ağlarını temizleme çalışması başlatırken, ağların temizlenmesinin ardından balıkçılar Karadeniz yolunu tutacak. 10 yılda bir görüldüğü öne sürülen salyalar nedeniyle onlarca balıkçı teknesi limanda bekliyor.

“10 yılda bir gözüküyor”

Balıkçı İdris Şeremet konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Paydostaydık. 20 gün bekledik. Salyanın azalacağını düşündük. Tahminlerimizde maalesef bu sefer yanıldık. 20 gün aradan sonra yine denize açıldık aynı salya, aynı kaykay devam ediyor.

Ağları denizden çekerken çok büyük sıkıntılar yaşadık. Hamsi ağlarımızı çıkardık. Daha açık ağları koyuyoruz. Yani Kaykay rüyalarımızın korkulu kabusu oluyor. 10 yılda bir gözüküyor. Zamanla artık denizlerimiz çok kirlendi” dedi.

“Denizanaları ölüyor”

Şeremet, "Gerçekten denizlerimize sahip çıkmadık. Bunu balıkçılara yüklüyorlar ama bu evlerdeki pis atıkların suyu olsun, şampuanlar olsun, sabunlar olsun yani. Biz kendi imkanlarımızla küçük kancalar yaptık.

Denizde çöp poşeti gibi herhangi bir pislik gördüğümüz zaman atmıyoruz. Çöp poşetlerimize alıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızı tembihliyoruz. Sakın denizde çöp görürseniz almamazlık etmeyin diyoruz. Çaba gösteriyoruz ama maalesef balıkçı daha çok suçlanıyor bu konuda. Ama evdeki eşlerimiz dahi bu işi içerisinde suçludur.

Lavabolara giden yağ atıklarına kadar denizlerimiz maalesef kirlendi. Sonuçta bir kirlilikten geliyor. Denizanaları ölüyor, başka bitkiler ölüyor. Maalesef böyle bir salya oluşuyor” diye konuştu.

  • KAYKAY NEDİR?
  • Marmara Denizinde, bilim adamlarının bir deniz anası türünün sebep olduğunu bildirdikleri, balıkçıların “salya” veya “kaykay” diye adlandırdığı avlanmayı olanaksız hale getiren beyaz jelimsi tabaka, ağları ağırlaştırarak dibe doğru çekiyor ve gözeneklerini tıkıyor.

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Lodos bitti 'kaykay' başladı: Marmara'da avlanmak imkansız hale geldi

Tekirdağlı balıkçıları paydos ettiren 'deniz salyası'nın nedeni ortaya çıktı
FOTOĞRAF 11
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Marmara Denizi'nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı.
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Marmara Ereğlisi ilçe Belediyesi’nde Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyası ve çamurunun özellikle Marmara Denizi'nde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Balıkçıların kabusu haline gelen deniz salyasına 'müsilaj' dediklerini belirten Deniz, Bu, denizdeki besin maddelerinin artması, kirliliğin artması sonucunda özellikle deniz suyunun sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde oluşan bir sorun dedi.
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Deniz yaşamında oksijeni kestiği için balıkların yumurtalarının, larvalarının ölmesine sebep oluyor ve bu sorun giderek Marmara'daki balıkçılık için olumsuz bir durum oluşturuyor. Ne kadar sürer bu durum? Deniz suyu sıcaklıkları yüksek olduğu sürece bir ay civarında sürüyor. Daha sonra sıcaklıklar normale döndüğünde azalıyor. Özellikle hava sıcaklığının arttığı günlerde, bahar aylarında ve kışın yüksek sıcaklığın olduğu dönemlerde deniz suyu sıcaklığı arttığı için beraberinde deniz kirliliği ile birleşerek bu mukozanın artışına sebep oluyor. Bir ay kadar sürüyor dedi.
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Deniz salyasının Marmara Denizi'nde görülmesinin nedeninin kirliliğin çok yüksek olmasından kaynakladığını ifade eden Deniz, Bu durum, özellikle İstanbul gibi, Trakya gibi endüstri ve nüfusun yüksek olduğu bölgelerde, dereler aracılığıyla ya da kanalizasyonlar aracılığıyla kirliliğin deniz kıyılarına gelmesi sonucunda artış gösteriyor. Bir de tabii bu dönemler deniz suyu sıcaklıklarının biraz artmış olduğundan dolayı ikisi birleşerek bu sorunu yaratıyor. Atık su arıtma tesisleri arttığı takdirde, endüstriyel kuruşlar önlemlerini aldığı sürece bu sorundan kurtulabiliriz.
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Eğer böyle bir durum olmazsa bu balıkçılık için önümüzdeki dönemde çok büyük sorun olacak diye konuştu. Deniz salyasının yapısını anlatan Deniz, Bu yapı, denizdeki mikro organizmalarla beslenen bazı canlıların artması sonucunda ve bu canlılar öldükten sonra bunların hücrelerindeki bazı maddelerin dışarı salınmasıyla oluşuyor.
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Aslında bu daha çok doğadaki bitkilerde de olur. Bitkilerin büyüme sırasında müsilaj dediğimiz yapı oluşur. Denizdeki canlılarda da yosunlarda, deniz anaları, ve midyelerde de bu mukozamsı yapı salınır dışarı. Yani bu besin maddelerine de bağlı olarak bu canlılardaki artış ve bunların ölümleri sonucunda oluşan maddelerin denizde çamur benzeri bir yapı oluşturmasıyla oluşur ifadelerini kullandı.
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Marmara Ereğlisi ilçesinden balık avlamak için teknesiyle denize açılan Sermettin Şengüllü, çamurla kaplanmış ağalarla geri döndü.
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Deniz salyası nedeniyle ağların çamurla kaplandığını ve avlanamadığını belirten Şengüllü, “Ağlar çamur içinde kalıyor, balığa çıkamıyorsunuz. Denizin durumu çok bozuk. Şu anda gördüğünüz bu çamur, bizi tek tek karidesleri ayıklamayla uğraştırıyor.
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Bu kirlilik bizi etkilemez olur mu? Şu anda ağlar çamurdan yerinden kalmıyor. Balıkları da çamurdan alamıyoruz ya da az alıyoruz. Mazot tüketimi iki katına çıktı. Buna neden olan deniz kirliliğidir” dedi.
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Tekirdağlı balıkçıları paydos ettiren 'deniz salyası'nın nedeni ortaya çıktı
Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar günlerdir denize açılıp, avlanamıyor. Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyasına Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve deniz suyu sıcaklığının neden olduğunu belirterek, "Bu dönemler deniz suyu sıcaklıklarının biraz artmış olması da bu sorunu ortaya çıkarıyor" dedi.


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Balıkçıların korkulu rüyası Kaykay

Balıkçıların korkulu rüyası 'Kaykay'

Bir ay sonra yine salya ile döndüler.
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