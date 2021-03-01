Balıkçıların korkulu rüyası ‘Kaykay’: Bir ay sonra yine salya ile döndüler

Balıkçılar, "20 gün aradan sonra yine denize açıldık aynı salya, aynı kaykay devam ediyor" diyerek duruma sitem etti.

Tekirdağ’da bulunan balıkçılar ’Deniz salyası’ olarak bilinen kaykay sebebiyle yaklaşık 1 ay aradan sonra denize açıldı. Denize açılan balıkçılar ağları salya ile limana geri döndü. Umduğunu bulamayan balıkçılar, salya bulaşan ağlarını temizleme çalışması başlatırken, ağların temizlenmesinin ardından balıkçılar Karadeniz yolunu tutacak. 10 yılda bir görüldüğü öne sürülen salyalar nedeniyle onlarca balıkçı teknesi limanda bekliyor.

“10 yılda bir gözüküyor”

Balıkçı İdris Şeremet konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Paydostaydık. 20 gün bekledik. Salyanın azalacağını düşündük. Tahminlerimizde maalesef bu sefer yanıldık. 20 gün aradan sonra yine denize açıldık aynı salya, aynı kaykay devam ediyor.

Ağları denizden çekerken çok büyük sıkıntılar yaşadık. Hamsi ağlarımızı çıkardık. Daha açık ağları koyuyoruz. Yani Kaykay rüyalarımızın korkulu kabusu oluyor. 10 yılda bir gözüküyor. Zamanla artık denizlerimiz çok kirlendi” dedi.

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“Denizanaları ölüyor”

Şeremet, "Gerçekten denizlerimize sahip çıkmadık. Bunu balıkçılara yüklüyorlar ama bu evlerdeki pis atıkların suyu olsun, şampuanlar olsun, sabunlar olsun yani. Biz kendi imkanlarımızla küçük kancalar yaptık.

Denizde çöp poşeti gibi herhangi bir pislik gördüğümüz zaman atmıyoruz. Çöp poşetlerimize alıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızı tembihliyoruz. Sakın denizde çöp görürseniz almamazlık etmeyin diyoruz. Çaba gösteriyoruz ama maalesef balıkçı daha çok suçlanıyor bu konuda. Ama evdeki eşlerimiz dahi bu işi içerisinde suçludur.

Lavabolara giden yağ atıklarına kadar denizlerimiz maalesef kirlendi. Sonuçta bir kirlilikten geliyor. Denizanaları ölüyor, başka bitkiler ölüyor. Maalesef böyle bir salya oluşuyor” diye konuştu.

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KAYKAY NEDİR?

Marmara Denizinde, bilim adamlarının bir deniz anası türünün sebep olduğunu bildirdikleri, balıkçıların “salya” veya “kaykay” diye adlandırdığı avlanmayı olanaksız hale getiren beyaz jelimsi tabaka, ağları ağırlaştırarak dibe doğru çekiyor ve gözeneklerini tıkıyor.

HAYAT Lodos bitti 'kaykay' başladı: Marmara'da avlanmak imkansız hale geldi