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BALİKESİR

Balıkesir açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı - Balıkesir son dakika haberleri

Balıkesir açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı: Sahil Güvenlik 35 kişiyi kurtarıldı 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı. Bu kişilerin ilk ifadelerinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot kesilip benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiklerini söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Botta bulunanlar Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Botta bulunanlar Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına, gece saatlerinde, Çıplak Ada'nın yaklaşık bir mil batısında içinde sığınmacıların olduğu lastik bir bot bulunduğu ihbar edildi.

Olay yerine botla intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, botun yarı batık durumda olduğunu ve denizde sığınmacıların bulunduğu belirledi.

AA
Bölgeye 3 bot, helikopter ve uçağın yanı sıra dalış emniyet ve güvenlik timi gönderildi.

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Bunun üzerine arama kurtarma faaliyeti için bölgeye 3 bot, helikopter ve uçağın yanı sıra dalış emniyet ve güvenlik timi gönderildi. Söz konusu sığınmacılardan 35'i kurtarılarak bota alındı.

AA
Söz konusu sığınmacılardan 35'i kurtarılarak bota alındı.

Bu kişilerin ilk ifadelerinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot kesilip benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiklerini söylediği öğrenildi.

  • Sığınmacıların ifadeleri doğrultusunda, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişinin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı
OYNAT 00:00
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilen ve ölüme terk edilen mülteciler, İHA ile tespit edilerek Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı. Konuyla ilgili olarak MSB'den şu açıklama yapıldı: 'Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır.'

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Balıkesir açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı: Sahil Güvenlik 35 kişiyi kurtarıldı 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Balıkesir açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı: Sahil Güvenlik 35 kişiyi kurtarıldı 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı. Bu kişilerin ilk ifadelerinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot kesilip benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiklerini söylediği öğrenildi.

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