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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kışa hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 539 araç, bin 399 personel ile bir dakika içerisinde aksiyon alacak şekilde tüm zorlu hava şartları için hazırlıklarını tamamladı.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kışa hazır
​Büyükşehir kışa hazır​

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle hava şartlarından dolayı oluşabilecek tüm aksilikler için gerekli önlemleri aldı. Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla hazırlıklarını tamamlayan tüm birimler, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bekliyorlar. Vatandaşların olumsuz koşullardan en az şekilde etkilenmesi için; teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli önlemleri alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu hava koşullarında dahi hizmetlerini aralıksız sürdürebilecek.

539 Araç, Bin 399 personel

Her yıl olduğu gibi bu yılda kışa hazır olduklarını açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM) Daire Başkanı Halil Yılmaz, “İlimizden ilçelerimize, kırsal mahallerimize kadar en yaygın ve en güçlü teşkilat olarak güçlü bir şekilde kışa hazırız. Toplamda 539 araç, bin 399 personel ile bir dakika içerisinde aksiyon alacak şekilde tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi. Yaşanacak olumsuzluklarda toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlemleri alan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ve şehrin muhtelif alanlarında kontroller gerçekleştirilecek Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de her koşula hazırlıklı bir şekilde görevinin başında bekliyor.

Can dostlarımızın da yanındayız

Zorlu kış şartlarında; maddi durumunun yetersizliği nedeniyle konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşlar ise 444 40 10 numaralı hattı arayarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlanıp yardım talebinde bulunabilirler. Dört mevsim sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılayıp bakımlarını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri de can dostlarımızın zorlu kış şartlarında da bakımlarını gerçekleştirmeye devam edecek.
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