Gündem Rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyon başına geçmiş
BALİKESİR

Rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyon başına geçmiş

Balıkesir'de bu sabah meydana gelen 15 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden şoför Kerem Kader Başol'un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
​Balıkesir haber: Rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyon başına geçmiş
Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol kazada hayatını kaybetti.

Balıkesirde meydana gelen kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi.

Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol’un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş’in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı.

Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.
Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.

Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Can arkadaşım Kerem’im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. ‘Evine git kardeşim’ dedin bana. ‘Yarın akşam gelirsin’ dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün” diye paylaşımda bulundu.

Onur Güneş
Onur Güneş

Onur Güneş, kazadan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyerek, cenazeleri almak için Balıkesir'e gittiğini söyledi.

Otobüs viraja 95'le girmiş
GÜNDEM
Otobüs viraja 95'le girmiş

Balıkesir’de katliam gibi kaza: Ölü sayısı 15'e çıktı
FOTOĞRAF 20
Title
Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.
Title
Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Title
Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.
Title
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Title
Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.
Title
Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.
Title
Vali Şıldak, Balıkesir Şehir Hastanesi'nde gazetecilere, otobüsün yoldan çıkarak devrilmesin sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Title
Hastanelerdeki 17 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, diğerlerin tedavisinin sürdüğünü aktaran Vali Şıldak, sabah saatlerinden itibaren yaralıları ziyaret ettiklerini dile getirdi.
Title
Şıldak, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da kente gelmeye başladığı belirterek cenaze nakil işlemlerinin sürdüğünü, yaralıların da ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti. Vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Şıldak, Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. ifadesini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Balıkesir’de katliam gibi kaza: Ölü sayısı 15'e çıktı
Balıkesir'de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 4 kişi hastanede olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bölgedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.