Rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyon başına geçmiş
Balıkesir'de bu sabah meydana gelen 15 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden şoför Kerem Kader Başol'un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı.
Balıkesirde meydana gelen kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi.
Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol’un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş’in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı.
Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Can arkadaşım Kerem’im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. ‘Evine git kardeşim’ dedin bana. ‘Yarın akşam gelirsin’ dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün” diye paylaşımda bulundu.
Onur Güneş, kazadan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyerek, cenazeleri almak için Balıkesir'e gittiğini söyledi.