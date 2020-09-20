Balıkesir’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın hakkında bilgi veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Rüzgar etkili oluyor. Şeytan Sofrasının altında başladı. Rüzgarın şiddetiyle şu an Badavut istikametine doğru döndü. Şu an gördüğünüz karşı taraflar yanıyor. Tek tük yerlerde konutları tehdit ediyor. Bildiğimiz kadarıyla yaralı bilgisi bize ulaşmadı. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hem karanlık, hem rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Sağ olsunlar itfaiye, orman, belediye herkes var gücü ile mücadele ediyor. dedi.