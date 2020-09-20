Balıkesir’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte
Tarım ve Orman Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, “Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Ayvalık Orman İşletme Şefliği Sarımsaklı Mevkiinde 19.09.2020 tarihi saat 21:27’de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 21:35’de ilk müdahale yapılmıştır. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir” denildi.
Soğutma çalışmalarına başlandı
60 arazöz, 4 dozer ve 250 söndürme personeliyle müdahale edilen yangın en sonunda kontrol altına alındı. Bölgeye ulaşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Badavut mevkisinde başlayan yangında şu an yaklaşık 80 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.
Şıldak, rüzgarın da etkisini azalttığını vurgulayarak, "Allah da yardım etti. İyi bir müdahaleyle yangını tamamen kontrol altına aldık. Çok çok düşük bir ihtimal sıçrama olasılığı artık. Ekiplerimiz bölgenin etrafını çevirmiş durumda. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopter de soğutma çalışmalarına katılacak. Yangının çıkış sebebi ilk belirlemelere göre elektrik iletim hattındaki kopma." diye konuştu.