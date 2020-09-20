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Gündem Balıkesirdeki orman yangını kontrol altına alındı Soğutma çalışmalarına başlandı
BALİKESİR

Balıkesir haberleri: Balıkesir’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı.

Balıkesir’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı.

Balıkesir'de meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. 60 arazöz, 4 dozer ve 250 söndürme personeliyle müdahale edilen yangında havadan soğutma çalışmalarına başlandı.

Haber Merkezi AA İHA
Yangın Badavut mevkiinde yazlık konutları tehdit etmeye devam ediyor.
Yangın Badavut mevkiinde yazlık konutları tehdit etmeye devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar hızının azalmasına rağmen ilerlemeye devam ediyordu.

Yangın Badavut mevkiinde yazlık konutları tehdit eden yangın yüzünden polis ve jandarma Badavut bölgesine sivil araçların girişine izin vermiyordu.

Ayvalık’ta yangın hala kontrol altına alınamadı: Yazlık konutlara doğru ilerliyor
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Ayvalık Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası eteklerinde başlayan yangın kısa sürede zaman zaman hızı 70 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle hızlı bir şekilde yayıldı.
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Bölgede çok sayıda yazlık konut olması nedeniyle korku dakikalar yaşandı.
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Yangın Kocadağ mevkii üzerinden Badavut mevkiine doğru ilerlemeye devam ediyor.
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Badavut bölgesine polis ve jandarma ekipleri sivil vatandaşların ve araçların girişine izin vermiyor.
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Yangının ilerleme yönünde yazlık sitelerin olduğu öğrenilirken Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları müdahale ediyor.
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Ayrıca çevre illerden ve ilçelerden takviye itfaiye ekipleri de bölgeye sevk ediliyor.
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Yangın hakkında bilgi veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Rüzgar etkili oluyor. Şeytan Sofrasının altında başladı. Rüzgarın şiddetiyle şu an Badavut istikametine doğru döndü. Şu an gördüğünüz karşı taraflar yanıyor. Tek tük yerlerde konutları tehdit ediyor. Bildiğimiz kadarıyla yaralı bilgisi bize ulaşmadı. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hem karanlık, hem rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Sağ olsunlar itfaiye, orman, belediye herkes var gücü ile mücadele ediyor. dedi.
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Ayvalık’ta yangın hala kontrol altına alınamadı: Yazlık konutlara doğru ilerliyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar hızının azalmasına rağmen ilerlemeye devam ediyor. Yangın Badavut mevkiinde yazlık konutları tehdit etmeye devam ediyor. Polis ve Jandarma Badavut bölgesine sivil araçların girişine izin vermiyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte

Tarım ve Orman Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, “Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Ayvalık Orman İşletme Şefliği Sarımsaklı Mevkiinde 19.09.2020 tarihi saat 21:27’de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 21:35’de ilk müdahale yapılmıştır. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Soğutma çalışmalarına başlandı

60 arazöz, 4 dozer ve 250 söndürme personeliyle müdahale edilen yangın en sonunda kontrol altına alındı. Bölgeye ulaşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Badavut mevkisinde başlayan yangında şu an yaklaşık 80 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

  • Şıldak, rüzgarın da etkisini azalttığını vurgulayarak, "Allah da yardım etti. İyi bir müdahaleyle yangını tamamen kontrol altına aldık. Çok çok düşük bir ihtimal sıçrama olasılığı artık. Ekiplerimiz bölgenin etrafını çevirmiş durumda. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopter de soğutma çalışmalarına katılacak. Yangının çıkış sebebi ilk belirlemelere göre elektrik iletim hattındaki kopma." diye konuştu.

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