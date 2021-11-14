Bir polisin şehit olduğu olaya ilişkin yakalanan 12 kişi tutuklandı

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adliyeye getirilişi esnasında gazetecilerin "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna zanlılardan Fahreddin K, "Mahallede hasımlıyız. Hasımlarım sandım. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Allah'ım affetsin. Bilerek yaptığım bir şey yok. Evimde oturuyordum çoluk çocuğumla beraber. İki tane silahlı vatandaş geldi. Polis olduğunu bilmiyordum ve hasımlarım zannettim. O yüzden yani yoksa ben memuruma mermi sıkacak kadar aşağılık bir hain değilim. Ben garibanım. Çoluk çocuğum var. " yanıtını verdi.

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Olay

Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Kasım'da, uyuşturucu bulunduğu belirtilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe almıştı.

Sürücünün durmaması üzerine otomobil takibe alınmış, zanlılar Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya başlamıştı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Güngör, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Olay sonrası 11 şüpheli ile kaçan Devrim E. ekiplerce yakalanmıştı.

FOTOĞRAF 7 Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde rutin devriye görevi ifa eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 35 TK 077 plakalı Peugeot marka otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Araç sürücüsünün ihtara uymaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu sürücü Paşacık Mahallesinde yakalandı. Araçtan indirilen sürücü Mefayir A. (45) karşısında basın mensuplarını görünce bu kez de uzaklaşarak kameramanlardan kaçmak istedi. Şahsı kaçmaması için tutan polis memurları sürücüyü kaçmaması için polis aracına bindirdi. Olay yerine gelen Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin sürücüye yaptığı alkol muayenesinde sürücü 1.62 promil alkollü çıktı. Sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi. Önce polisten yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, araçtan indirilen sürücü bu kez de kendini görüntüleyen basın mensuplarından kaçmak istedi.

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