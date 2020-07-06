Balıkesir'de acı olay: Çocuklarını boğulmaktan kurtaran baba hayatını kaybetti

Ekonomi

Otomotivde liderlik yarışı: İşte ilk yarının satış sonuçları

Türkiye’de ilk 6 aydaki otomotiv satış sonuçları açıklandı. İki dev yerli üreticinin kıyasıya yarışı ise heyecanlandırdı. Fiat 39 bin 557 adetle toplam otomotiv satışlarında lider olurken, Renault ise 37 bin 444 adet satışla binek araçta birinciliğini korudu.