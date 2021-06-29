Balıkesir’de çevre katliamı sürüyor: Suyun rengi siyaha döndü

Diğer bölgelerden gelen su da pis. Balıkesir'den gelen Susurluk Çayı, Nilüfer Çayı ile birleşerek Kocasu'yu oluşturur. 3 kentin atığı Marmara Denizi'ne dökülüyor. Her gün milyonlarca metreküp su Marmara Denizi'ne kirli olarak dökülüyor. Burada hiçbir canlının yaşama imkanı yok, çünkü bu su değil. Yıllar önce 'Nilüfer Çayı Temiz Aksın' konulu kampanyalar yaptık. Kirliliğe dikkati çekmeye çalıştık. Diğer taraftan da akademik çalışmalarımız oldu. Çeşitli bölgelerden aldığımız numunelerin sonuçlarını rapor haline getirdik. Aynı dönemde ilgili bakanlık bölgedeki birçok sanayi kuruluşuna ceza kesti.