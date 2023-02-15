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Balıkesir’de depremzedeler için ücretsiz Alışveriş Merkezi

Depremin ilk gününden bu yana sosyal yardımdan arama kurtarma çalışmalarına, su şebekesi onarımından çöp toplamaya kadar seferber olan Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD, Kızılay şimdi de alışveriş merkezini depremzedeler için ücretsiz alıveriş merkezine dönüştürdü.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
17:16 . 15/02/2023 Çarşamba
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Balıkesir’de depremzedeler için ücretsiz Alışveriş Merkezi

Balıkesir’de depremzedeler için ücretsiz Alışveriş Merkezi


Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hem afet bölgesinde hem de Balıkesir’de yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde 613 personel, 300 iş makinesi ve teknik araç ile 600’den fazla sosyal yardım TIR’ı ulaştıran Balıkesir, afet bölgesindeki çalışmaların yanı sıra Balıkesir’e gelen 5700’den fazla depremzedeye destek oluyor.

Depremzedeler için ücretsiz Avm kuruldu

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Kızılay işbirliğinde; Ücretsiz Alışveriş Merkezi devreye alındı. Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi Bandırma Caddesi’nde depremzedeler için açılan ücretsiz alışveriş merkezinde giyim mağazalarının yanı sıra kırtasiye mağazası ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Hayırseverler tarafından da desteklenen mağaza depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçları giderebilecek şekilde planlandı.

Osmaniye’nin su şebekesine acil müdahale

Hem depremden etkilenen 10 ilde hem de Balıkesir’de depremin yaralarını sarmak için destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, insani yardımların yanı sıra afet bölgesinde temel belediyecilik hizmetlerini sürdürmek için yoğun çaba harcıyor. Osmaniye’yi yeniden su ile buluşturmak için gece gündüz çalışan BASKİ, şehrin zarar gören su şebekesini tamir ediyor. Depremin ilk gününde bu yana Osmaniye’deki çalışmaları Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile birlikte koordine eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Osmaniye’yi en kısa sürede suya kavuşturmak için ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

Seyyar Duş ve Wc’ler

Su şebekesindeki bakım ve onarımların yanı sıra bölgenin en önemli eksiklerinden olan duş ve tuvalet ihtiyacının karşılanması konusunda da çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi çadır kentler başta olmak üzere Osmaniye’nin birçok noktasına seyyar duş ve tuvaletler konumlandırdı.

Depremden etkilenen canlar balıkesir korumasında

Bölgede kısa süre içerisinde organize olan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS ile sokak hayvanlarına mobil klinik hizmeti sunan VETBUS’ü depremin ilk gününde bölgeye gönderen Büyükşehir Belediyesi, enkazdan çıkarılan canlara da ilk müdahaleyi yapıyor. Büyükşehir ekipleri, enkazdan kurtardığı yaralı hayvanların tedavisinin yanı sıra bakım ve beslenmelerini de sağlıyor.


#balıkesir
#deprem
#yardım
1 saat önce
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Balıkesir’de depremzedeler için ücretsiz Alışveriş Merkezi
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