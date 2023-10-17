Balıkesir'de devrilen TIR Gönen- Bandırma yolunu dokuz saat trafiğe kapadı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve giderek şiddetini artıran sağanak sonucunda cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. İlçedeki 600 öğrencinin barındığı yurdu su bastı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, su baskını nedeniyle yurda elektrik verilemediğini bildirerek, ''Hızlı bir şekilde 7 tane pompa ile birlikte depoların boşaltılması sağlanıyor'' ifadelerini kullandı.