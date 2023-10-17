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Balıkesir'de devrilen TIR Gönen- Bandırma yolunu dokuz saat trafiğe kapadı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen TIR’ın sürücüsün yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan Gönen-Bandırma Karayolu 9 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

07:19 . 17/10/2023 Salı
DHA
Gönen-Bandırma Karayolu 9 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı

Gönen-Bandırma Karayolu 9 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı

Kaza, dün gün saat 14.00 sıralarında Gönen ilçesi, Gönen-Bandırma Karayolu, Taştepe mevkisinde meydana geldi.


Gönen’den Bandırma istikametine giden İbrahim Gül idaresindeki 33 AFV 810 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


KARA YOLU 9 SAAT ULAŞIMA KAPALI KALDI


Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise yolu araç trafiğine kapattı. Gönen-Bandırma Karayolu, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve TIR’ın bölgeye getirilen vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından 9 saat sonra trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.






 




#Balıkesir
#Gönen
#Kaza
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