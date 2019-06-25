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Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında ifade bulunan bir öğretmen ve ihraç edilmiş polis memuru İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bigadiç'de yakalandı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında görevli 2 üsteğmen gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.


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