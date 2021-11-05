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BALIKESİR

Balıkesir'de korkutan deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Balıkesirde korkutan deprem
deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin yaklaşık olarak 15 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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