Balıkesir'de korkutan deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin yaklaşık olarak 15 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin yaklaşık olarak 15 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
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