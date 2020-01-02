Gündem Balıkesirde söndürülmeden dökülen soba külü otomobili yaktı
BALİKESİR

Balıkesir'de söndürülmeden dökülen soba külü otomobili yaktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, söndürülmeden dökülen soba külleri nedeniyle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, külleri kimin attığını belirlemek üzere çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
Söndürülmeden dökülen soba külü otomobili yaktı.
Söndürülmeden dökülen soba külü otomobili yaktı.

Alınan bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi'nde çevre sakinlerinin otopark olarak kullandığı boş arsaya söndürülmeden dökülen kül, Ercan Çevik'e ait 35 C 5880 plakalı otomobile kıvılcım sıçramasına neden oldu. Aracın alev aldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ercan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını park ettiğinde çevrede soba külü olmadığını belirterek, "Vatandaşlarımız bilinçsiz olarak soba küllerini buraya atmış, aracım da tutuştu. Neyse ki kimsenin canına bir şey gelmedi." dedi.

Polis, külleri kimin attığını belirlemek üzere çalışma başlattı.

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