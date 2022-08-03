Balıkesir'de sulama yatırımları toprağa bereket katıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan girdi maliyetlerini düşürmek ve kaliteli üretim sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdürürken diğer yandan da tarımda güçlü bir altyapı oluşturmak için sürdürülebilir adımlar atıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, sulama yatırımlarıyla 15 bin 365 hektar alanı suyla buluşturdu, hedef ise 93 bin 750 hektar tarım arazinin kesintisiz şekilde sulanabilmesi. Ayrıca 26 sulama tesisine yaptığı bin 200 adet ultrasonik sayaç yatırımıyla yüzde 40 su tasarrufu sağlayarak kuraklığa karşı da önlem alan Büyükşehir, tarımsal kalitenin artmasını sağlamak ve su kaybını azaltmak amacıyla 400 çiftçiye 286 bin metre damlama sulama borusu dağıttı.

BALIKESİR TOPRAĞI SUYLA BULUŞUYOR

Nüfusunun üçte biri tarım ve hayvancılıkla geçinen Balıkesir toprağının suyla buluşması sağlayacak yatırımları hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi, yaptığı tarımsal sulama yatırımlarıyla; 2015 yılında 500 hektar alanda tarımsal sulama hizmeti verirken 2022’de ise 15 bin 365 hektar alanı suya kavuşturdu.

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ÜRETENİN YANINDA

Çalışmaları yerinde inceleyerek çiftçilerle sohbet eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarımda kalitenin ve çeşitliliğin artırılması için altyapıya büyük önem verdiklerini belirtti. Toprağın suyla buluşmasıyla birlikte şehirdeki tarım potansiyelinin artacağını kaydeden Başkan Yılmaz, “Büyükşehir olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Her işimizde olduğu tarım ve hayvancılıkta da sürdürülebilirliği ve tasarrufu önemsiyoruz. Bu nedenle damla sulama sistemlerini yaygınlaştıracak, su tasarrufunu sağlayacak adımları atıyoruz” ifadelerini kullandı.