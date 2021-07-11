Gündem Balıkesirde turistik mahalleye indiler Görenleri şaşkına çevirdi
BALİKESİR

Balıkesir'de turistik mahalleye indiler: Görenleri şaşkına çevirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı, Kazdağları eteklerinde bulunan turistik Altınoluk Mahallesi sokaklarında dolaşan domuz ve 8 yavrusu, görenleri şaşkına çevirdi. Aç kalan domuzlar, çöp kovaları ve bahçelerde yiyecek aradı.

Haber Merkezi DHA
Balıkesirde turistik mahalleye indiler: Görenleri şaşkına çevirdi
Gece saatlerinde şehre inen domuz sürüsü böyle görüntülendi.

Altınoluk Mahallesi'nde yaşayan Bülent Ceylan, gece saatlerinde arkadaşıyla otomobiliyle giderken, sokaklarda dolaşan domuzları gördü. Telefonuyla video kaydına başlayan Ceylan, araçtan inerek domuzların yanına doğru yürüdü.

DHA

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Hobi olarak avcılık yapan Ceylan, “Biz sizi nerde ararken, nerede buluyoruz” dedi. Domuzların aç kaldığı için şehre inmiş olabileceğini söyleyen Ceylan, “Anne ve 8 yavrusu karşıma çıkınca şaşkınlık yaşadım. Dişi domuzların çanağı olmuyor. Ufak yavrular da görüntüler de görünüyor. Aslında son derece tatlı hayvanlar” ifadelerini kullandı.

DHA

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Edremit Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü Üyesi Çetin Murat ise, "Kazdağlarımızda çok sayıda domuz bulunmakta. Yaz aylarında yaşanan sıcak iklim dağda yiyecek ve su kaynaklarını kurutuyor. Ayrıca dağ köylülerimiz, yaban meyvelerini, armut, yemiş gibi besinleri toplayıp, sattıklarından dolayı hayvanlar aç kalıyor. Aç kalan yaban hayvanları şehre inip, çöpleri karıştırıp, bahçelerde bulunan meyve ağaçlarından besinlerini sağlamaya çalışıyor. Kazdağları'na doğru olan yapılaşma nedeniyle doğanın dengesi bozuldukça, bu durumlarla daha fazla karşılaşacağız. Güre’de Çamlıbel bölgelerinde yazın aç kalan ayının da indiğini gördük” diye konuştu.

DHA

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