Gündem Balıkesirde üç kişiyi vuran CHPli başkan Umut Dinç tutuklandı
BALIKESİR

Balıkesir'de üç kişiyi vuran CHP'li başkan Umut Dinç tutuklandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde silahla üç kişiyi vuran CHP İlçe Başkanı Umut Dinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dinç'in vurduğu iki kişi taburcu edilirken, birinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Balıkesirde üç kişiyi vuran CHPli başkan Umut Dinç tutuklandı
CHP İlçe Başkanı Umut Dinç

Edinilen bilgiye göre, CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç'in eniştesi Ahmet Ş., esnaf odası başkanlığına aday olmak istediği ve bu süreçte kendisinden destek beklediğini belirtti.

RUHSATSIZ TABANCAYLA ÜÇ KİŞİYİ VURDU

Dinç'in eniştesi Ahmet Ş. ile başlayan husumeti kısa sürede ilerledi. Ahmet Ş. ile arkadaşları Mehmet A. ve Ozan K., konuşmak için Umut Dinç'i Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ali Türker Caddesi'ne çağırdı. Caddede bir araya gelen bu kişiler arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ş. ile arkadaşlarının Umut Dinç'e taşla saldırdığı iddia edildi. Dinç ise aracındaki ruhsatsız tabancayla ateş ederek Ahmet Ş. ve arkadaşları Mehmet A. ile Ozan K.'yı yaraladı.

  • Olayın ardından kaçan Umut Dinç bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

YARALILARDAN BİRİ YOĞUN BAKIMDA

Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Ahmet Ş. ile Ozan K., tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kaburgasının alt kısmından yaralanan Mehmet A.'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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