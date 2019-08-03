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Balıkesir'deki otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Balıkesir'de otobüs yangınında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 2'si çocuk 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Balıkesir'deki otobüs yangınında 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Balıkesir'deki otobüs yangınında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

  • Yangında, Sivas Yıldızeli nüfusuna kayıtlı Fatma Kızılöz (81), Bursa Kestel nüfusuna kayıtlı Özlem Yılmaz (17), Çanakkale Gelibolu nüfusuna kayıtlı İlhan Adalı (71), Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı Huzeyfe Yavuz (5) ve Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı Sibel Akkaya (56) hayatını kaybetti.

Yanan otobüsün şoförleri Nihat Demir (48) ve Hüseyin Hakkıoğlu'nun (41) gözaltındaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan yaralanan vatandaşların da hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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