Gündem Balıkesirdeki yangınla ilgili yeni gelişme 2 şoför tutuklandı
BALİKESİR

Balıkesir'deki yangınla ilgili yeni gelişme: 2 şoför tutuklandı

Balıkesir'deki yangınla ilgili yeni gelişme: 2 şoför tutuklandı

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisindeki yolcu otobüsünde, biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü ile ikinci şoför, tutuklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Feci yangında ikisi çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.
Feci yangında ikisi çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde dün çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsü N.D. (48) ve ikinci şoför H.H'nin (41) jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.

N.D. ve H.H. jandarma ekiplerince İvrindi Adliyesine sevk edildi. İki şoför çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan olayda yaralananların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

  • Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangında 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirmişti. 15 yolcunun yaralandığı yangında otobüsün şoförü N.D. ile ikinci şoför H.H. gözaltına alınmıştı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev alev yandı
OYNAT 00:56
Balıkesir'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesi'nde yolcu otobüsü yangın çıktı. Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerinde otobüs içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına polis ekipleri,112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında hastaneye kaldırılan 15 yaralıdan 5'inin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Nehre giren 4 çocuk boğuldu

Nehre giren 4 çocuk boğuldu

Akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
İstanbul için zenginlik olarak görüyorum

İstanbul için zenginlik
olarak görüyorum

Erdoğan, Süryani Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı.
Açılış maçı belli oldu

Açılış maçı
belli oldu

​Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı.
1 ton patlayıcı ele geçirildi

1 ton patlayıcı ele geçirildi

​Jandarma ve MİT'ten Bab'ta DEAŞ'a operasyon.
Milli uçağa<br>F-35 füzesi

Milli uçağa
F-35 füzesi

​Sanayi Bakanı Varank kullanılacağını açıkladı.
Ellere VAR<br>bize yok!

Ellere VAR
bize yok!

​Premier Lig'deki sistem Türkiye'den farklı olacak.

Büyük göç olabilir

Büyük göç olabilir

​Esed rejimi ve Rusya, 750 binden fazla sivili yerinden etti.

Beyaz Saray'a<br>davet edildi

Beyaz Saray'a
davet edildi

İran Dışişleri Bakanını yaptırım listesine almıştı.

PKK'ya hava operasyonu

PKK'ya hava operasyonu

Haftanin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Hastaneye götürüldü

Hastaneye götürüldü

​Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan kötü haber.
Düşüşünü<br>üçüncü aya taşıdı

Düşüşünü
üçüncü aya taşıdı

​Güvercin tutum yukarı yönlü hareketi önledi.
Kimlikleri<br>tespit edildi

Kimlikleri
tespit edildi

Otobüs yangınında 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Devleri <br>geride bıraktı

Devleri
geride bıraktı

​UEFA, en başarılı Türk takımını açıkladı.
MİT ve polisten <br>ortak operasyon

MİT ve polisten
ortak operasyon

PKK'nın Norveç sorumlusu Bursa'da yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.