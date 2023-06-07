Balıkesir’den saygın cenaze nakil hizmeti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara hizmet noktasında sosyal belediyeciliği farklı bir noktaya taşıdı. Vatandaşların doğumdan ölüme kadar yanında olan Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetlerinde hava yolunu kullanarak defin işlemlerinin daha hızlı yapılmasına da olanak sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü şehir içi ve şehir dışı binlerce cenazeyi ücret almadan naklediyor.

Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatı ile gerçekleştirilen ‘hava yolu ile cenaze nakil sözleşmesi’ sayesinde bir hava yolu şirketiyle cenazeler Türkiye’nin dört bir yanına hava yolu ile ücretsiz naklediliyor. Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 10 adet cenaze nakil aracı ile 2018 yılından bu yana kara ve hava yoluyla 6 bin 900’ü şehir içi 3 bin 300’ü de şehir dışı olmak üzere toplam 10 bin 200 cenazenin nakli gerçekleştirildi.

Ümit Toprak.

HAVA YOLLARI İLE NAKİL BÜYÜK KOLAYLIK

Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Cenaze Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Toprak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı üzerine 20 Ekim 2020 tarihinde bir hava yolu şirketi ile cenaze nakil sözleşmesi yaptıkları bilgisini verdi. Bugüne kadar toplam 395 cenazeyi hava yoluyla kent dışına ücretsiz olarak naklettiklerini belirten Toprak, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile bir hava yolu şirketi arasında yapılan ‘Hava yolu ile cenaze nakil sözleşmesi’ kapsamında hayata geçirilen hizmet, şehrin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Uzak illerde toprağa verilecek olan cenazelerde büyük kolaylık sağlayan bu anlamlı hizmetle vatandaşlar artık uçakla daha hızlı bir şekilde cenazelerini istedikleri şehre nakledebiliyorlar. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı son yolculuğuna saygın bir şekilde uğurlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

CENAZE ARAÇLARI DEPREM BÖLGESİNDE HİZMET VERDİ

Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak mezarlık, cenaze nakil ve defin hizmetlerini etkin kaliteli ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirten Müdür Toprak, 11 ili etkileyen depremin ilk gününden itibaren bölgeye gittiklerini ve iki adet cenaze aracı ve dört şoförle bölgede cenaze hizmeti verdiklerini söyledi.

İLÇELERE DESTEK VERİLİYOR

Kurulduğu günden bu yana 20 ilçe belediyesi ile cenaze ve mezarlık hizmetlerinde beraber çalıştıklarını vurgulayan Toprak, kefen, ceset torbası, tahta gibi ayni ve nakdi yardımlarla ilçe belediyelerini desteklediklerini söyledi. Büyükşehir’in hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların, 444 40 10 numaralı çağrı merkezini aramaları yeterli.

Mahalle Ligi’nde şampiyonluk heyecanı

Her geçen yıl geliştirilerek daha fazla çocuğa ulaşan “Mahalle Ligi Turnuvaları” sona yaklaşırken turnuvaya katılan takımları şampiyonluk heyecanı sardı. Haziran ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek final müsabakalarının ardından Mahalle Ligi Turnuvaları’nın şampiyon takımı belirlenecek. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ortaklığında düzenlenen Mahalle Ligi Turnuvaları’nda, katılımcıları final heyecanı sardı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başlama vuruşu ile start alan Mahalle Ligi Turnuvaları’na, şehrin dört bir yanından yaklaşık 25 bin kişi katıldı. Her mahallede yapılan maçlar sonucunda mahalle birincisi olan takımlar, ilçe birincilikleri için mücadele ettiler. 20 ilçede 10 kategoride toplam 200 ilçe birincisi takım, il birinciliği için karşılaşmalara devam ediyor. Yarı final maçlarında her kategoride ilk dörde kalan takımlar, haziran ayının ikinci haftasında final maçlarını gerçekleştirecek. Oynanacak karşılaşmaların sonunda da Balıkesir’in en iyi mahalle takımı şampiyonluk ipini göğüsleyecek.











