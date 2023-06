Balıkesir’den saygın cenaze nakil hizmeti

Her geçen yıl geliştirilerek daha fazla çocuğa ulaşan “Mahalle Ligi Turnuvaları” sona yaklaşırken turnuvaya katılan takımları şampiyonluk heyecanı sardı. Haziran ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek final müsabakalarının ardından Mahalle Ligi Turnuvaları’nın şampiyon takımı belirlenecek. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ortaklığında düzenlenen Mahalle Ligi Turnuvaları’nda, katılımcıları final heyecanı sardı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başlama vuruşu ile start alan Mahalle Ligi Turnuvaları’na, şehrin dört bir yanından yaklaşık 25 bin kişi katıldı. Her mahallede yapılan maçlar sonucunda mahalle birincisi olan takımlar, ilçe birincilikleri için mücadele ettiler. 20 ilçede 10 kategoride toplam 200 ilçe birincisi takım, il birinciliği için karşılaşmalara devam ediyor. Yarı final maçlarında her kategoride ilk dörde kalan takımlar, haziran ayının ikinci haftasında final maçlarını gerçekleştirecek. Oynanacak karşılaşmaların sonunda da Balıkesir’in en iyi mahalle takımı şampiyonluk ipini göğüsleyecek.