Gündem Balıkesirli vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu Koşturacağım senin için
BALIKESİR

Balıkesirli vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu: Koşturacağım senin için

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebini AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a ileten Balıkesirli Sevim Yıldız'ın hayali gerçek oldu. Erdoğan ile cep telefonu üzerinden görüntülü görüşen 68 yaşındaki vatandaş, "Koşturacağım senin için 2023'te. Sabaha, akşama kadar uyumayacağım." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Balıkesirli Sevim Yıldızın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu: Koşturacağım senin için
Cumhurbaşkanı ile görüşen Sevim Yıldız

Sevim Yıldız, bir program dolayısıyla Balıkesir'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanına gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, onunla telefonda görüşmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Yıldırım, Sevim Yıldız ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda buluşturdu.

"KOŞTURACAĞIM SENİN İÇİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma tebriğinde bulunduğu ve hatrını sorduğu Yıldız, "Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Allah bizden alsın ömrü, sana versin. Başımızdan eksik olma." dedi.

Erdoğan'ın "Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah." sözleri üzerine Yıldız, "Koşturacağım senin için 2023'te. Sabaha, akşama kadar uyumayacağım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi üzerine "Nur geldi yüzümüze" ifadelerini kullanan Yıldız, "Yücel Başkanımızdan memnunuz. İsmail Avcu da her dediklerimizi yapıyor, AK Partililerin hepsinden, milletvekillerimizden memnunuz." dedi.

Sevim teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme isteğini Binali Yıldırım gerçekleştirdi
OYNAT 00:47
Sevim teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme isteğini Binali Yıldırım gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Sevim Yıldız ile görüntülü görüştü. Yıldız, bir program dolayısıyla Balıkesir'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanına gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, onunla telefonda görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Yıldırım, Sevim Yıldız ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda buluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma tebriğinde bulunduğu ve hatrını sorduğu Yıldız, 'Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Allah bizden alsın ömrü, sana versin. Başımızdan eksik olma. Koşturacağım senin için 2023'te. Sabaha, akşama kadar uyumayacağım' diye konuştu.

"ADAM LİDER"

Yıldız, telefon görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah başımızdan eksik etmesin. Bir daha böyle lider gelmez. Öbürleri iki kuzuyu güdemezler. Allah bana uzun ömür verdikçe ona dua edeceğim. Benden alsın ona versin ömrümü. Başımızdan eksik olursa bu iş biter. Suriye'den beter olur bura. Adam lider. Anasının karnından bir daha böyle çıkmaz kimse. Allah uzun uzun ömür versin, ölene kadar bizim başımızda dursun. Allah razı olsun ondan." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde önemli açıklamalar: Çok kısa sürede Meclis'e geliyor
OYNAT 00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde önemli açıklamalar: Çok kısa sürede Meclis'e geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan 'Hazırlıklarını tamamladığımız öğretmenlik meslek kanununu çok kısa sürede Meclis'e sunacağız. Düzenleme öğretmenlerimizin tüm kazanımlarını korurken onlara yeni sosyal özlük hakları da getiriyor. Atama heyecanını yaşayan öğretmenlerimiz olmak üzere, öğretmenlik kanununun tüm milletimize hayırlı olmasını diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kartal galibiyete hasret

Kartal galibiyete hasret

​Kasımpaşa karşısında da yüzü gülmedi.
Önce kendinle helalleş

'Önce kendinle helalleş'

​Semih Kaplanoğlu'ndan 'Bağlılık Hasan' yorumu.
Piyasa serbest bozgunculuk suçtur

Piyasa serbest
bozgunculuk suçtur

ABD ve AB döviz karteli oluşturma suçu işleyen bankaları affetmiyor.
Üç Akıncı görevde

Üç Akıncı görevde

​Gökyüzünde destan yazmaya hazır.

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Göçmenleri elleri kelepçeli olarak denize atıyorlar.

Fransa zıvanadan çıktı

Fransa zıvanadan çıktı

Seçim vaadi 'mülteciler için hapishane yaptırmak'.
'Yol haritası çıkardık'

'Yol haritası çıkardık'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelsiz yaşam açıklaması.
Bunlar mı öğrenci

Bunlar mı öğrenci

​15 Temmuz'da TRT'yi işgal etmişlerdi.
İhracat, ihracat, ihracat

İhracat, ihracat, ihracat

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeli açıklaması.
Can'ın golü geceye damga vurdu

Can'ın golü geceye damga vurdu

​Beşiktaş'ın genç yeteneği, attığı golle gündem haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziantep' örneği üzerinden önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.