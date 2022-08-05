Balıklı Rum Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Dünya

Avrupa'da su krizi büyüyor: Fransa'da vatandaşlara tasarruf çağrısı yapıldı

Avrupa'da Rusya'nın uyguladığı gaz yaptırımı kararı sonrası kuraklığın da etkisiyle su krizi büyüdü. Sıcak su kullanımına sınır getiren Almanya'nın ardından Fransa'dan da tasarruf adımı geldi. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, vatandaşlara su kullanımı konusunda tasarruf çağrısı yaptı.