Gündem Balıklı Rum Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İSTANBUL

Balıklı Rum Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hastanede bulunan 104 kişi binadan çıkarılarak çevrede bulunan hastanelere sevk edilmişti. Yangında can kaybı yaşanmazken, binada büyük çaplı hasar meydana gelmişti.

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Haber Merkezi DHA
Balıklı Rum Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Yangın sonrası Balıklı Rum Hastanesi havadan görüntülendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nin çatısında dün çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nin çatısında dün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Hastanede bulunan 104 kişi binadan çıkarılarak çevrede bulunan hastanelere sevk edilmişti. Yangında can kaybı yaşanmazken, binada büyük çaplı hasar meydana gelmişti.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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