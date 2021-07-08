"Arsamdan geçiyor" deyip yolu kapattı

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Türkiye’de 6 ayda trafik kazalarının bilançosu: 945 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nca açıklanan verilere göre haziran ayında yurt genelinde 182’si ölümlü, 16 bin 957’si yaralamalı, 17 bin 865’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 35 bin 4 kaza meydana geldi. Kazalarda 228 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 298 kişi de yaralandı. Bu yılın ilk 6 ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 945’e yükseldi.