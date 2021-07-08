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BALİKESİR

"Arsamdan geçiyor" deyip yolu kapattı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yolun arsasından geçtiğini iddia eden vatandaş yolu bariyerlerle kapattı.

Haber Merkezi İHA
Balıksesir haber... Benim arsamdan geçiyor deyip yolu kapattı
Hüseyin E., arsamdan geçiyor deyip yolu bariyerlerle kapattı.

Balıkesir Gömeç'te yaşayan Hüseyin E., arsasından geçtiğini iddia ettiği yolu kapattı. Karaağaç Mahallesi Gemiyatağı Caddesi 20. Sokakta arsası bulunan Hüseyin E., kendi arsasından geçtiği gerekçesiyle sokağı bariyerle kapattı. Yaklaşık bir haftadır kapalı olan sokakta mağdur olan vatandaşlar Gömeç Belediyesine başvurdu.

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Sokaktan geçemediklerini anlatan vatandaşlardan Kemal Yıldız, “Hüseyin E. sokağı bariyerle kapattı. Belediye yetkilileri burasının yol olduğunu söylüyor. Sokak, 2 Temmuzdan bu yana kapalı. Komşular mağdur oldu. Belediyenin bariyerleri kaldırmasını bekliyoruz” dedi.

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