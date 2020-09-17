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​Balkanlarda büyük tatbikat: Türkiye, Yunanistan ve 4 ülke katılacak

Balkanlarda büyük tatbikat: Türkiye, Yunanistan ve 4 ülke katılacak

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 25 Eylül'e kadar sürecek olan Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatının, Romanya’da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

  • "Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Romanya’da icra edilmektedir.
  • Tatbikatın maksadı; Balkan ülkelerinin Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekât icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmektir.
  • Romanya Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilmekte olan tatbikata Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığından; 1 özel kuvvet timi, 1 karargâh personeli olmak üzere toplam 12 personel ile katılım sağlanmaktadır."

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