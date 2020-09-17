​Balkanlarda büyük tatbikat: Türkiye, Yunanistan ve 4 ülke katılacak

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Firari Can Dündar 15 gün içinde mahkemeye gitmezse tüm mallarına el konulacak

Can Dündar'ın, Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara yer verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan davaya devam edildi. Savcılığın talebi üzerine mahkeme, 2016'dan bu yana yurtdışında olan ve 2018'de hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Dündar'ın 'kaçak sayılma' sürecini başlattı. Mahkeme, gazete ilanı yoluyla Dündar'a çağrıda bulunulmasına, ilanın yayınlanmasından sonra 15 gün içinde mahkemeye gitmemesi durumda ise kaçak sayılarak tüm mallarına el konulmasına karar verdi.