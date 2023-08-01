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Balkanlar’dan Asya’ya Kur’an Kursu Heyecanı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Balkan ve Asya ülkelerinde düzenlediği yaz Kur’an kursu programıyla çocukların ve gençlerin yaz aylarına değer katıyor.

12:46 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Balkanlar’dan Asya’ya Kur’an Kursu Heyecanı.

Balkanlar’dan Asya’ya Kur’an Kursu Heyecanı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) dünyanın 55 ülkesi 309 bölgesinde eğitim ve insani yardım çalışmalarıyla birlikte yaz aylarında Balkan ve Asya ülkelerinde Kur'an-ı Kerim kursu düzenliyor. Haziran ve Ağustos ayları içerisinde gerçekleşen kurs programlarında 932 öğrenci eğitim alıyor.



Makedonya, Arnavutluk, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’daki cami ve medreselerde yüz yüze gerçekleşen Kur’an-ı Kerim eğitiminde yüzlerce öğrenci aynı zamanda dini bilgiler öğreniyor.


İDDEF’ten yapılan açıklamada,
“Ülkemizin ayrılmaz bir parçası olan Balkanlar ile birlikte köklü tarihe sahip olduğumuz Orta Asya ülkelerinde çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğine değer veriyoruz. Tüm yıl boyunca süren eğitim, tebliğ, kalıcı eser, kalkınma ve insani yardım çalışmalarımızla birlikte yaz aylarında da Kur’an Kursu düzenliyoruz.


Türkiye’den Balkanlara giden 16 hocamız ve ülkelerdeki hocalarımız ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimize hem Kur’an-ı Kerim öğretiyor hem de dini bilgiler veriyoruz.


Balkanlarda 600, diğer ülkelerde 332 olmak üzere toplamda 932 kız ve erkek öğrencimiz eğitim alıyor. Öğrencilerimiz çeşitli etkinlikler ile birlikte yaz aylarını verimli değerlendiriyor. Geleceğe yapılacak en güzel mirasın insana verilen değer olduğu düşüncesiyle dini, tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz”
denildi.


#İDDEF
#Balkanlar
#Asya
#Kur’an Kursu
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