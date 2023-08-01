Balkanlar’dan Asya’ya Kur’an Kursu Heyecanı.
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) dünyanın 55 ülkesi 309 bölgesinde eğitim ve insani yardım çalışmalarıyla birlikte yaz aylarında Balkan ve Asya ülkelerinde Kur'an-ı Kerim kursu düzenliyor. Haziran ve Ağustos ayları içerisinde gerçekleşen kurs programlarında 932 öğrenci eğitim alıyor.
Makedonya, Arnavutluk, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’daki cami ve medreselerde yüz yüze gerçekleşen Kur’an-ı Kerim eğitiminde yüzlerce öğrenci aynı zamanda dini bilgiler öğreniyor.