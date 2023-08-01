Balkanlar’dan Asya’ya Kur’an Kursu Heyecanı.

Balkanlarda 600, diğer ülkelerde 332 olmak üzere toplamda 932 kız ve erkek öğrencimiz eğitim alıyor. Öğrencilerimiz çeşitli etkinlikler ile birlikte yaz aylarını verimli değerlendiriyor. Geleceğe yapılacak en güzel mirasın insana verilen değer olduğu düşüncesiyle dini, tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz”