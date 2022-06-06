Balkonda ateş yakıp eşyalarını atmıştı: Hastaneye kaldırıldı.

\"Biz akşama kadar yorulsak, akşam olduğu zaman, suyun aktığını, ekinlerin yeşerdiğini, kuzuların melediğini, bir şeylerin oluştuğunu görmekten çok mutlu oluyorum. Çok doğru bir iş yaptığımızı ve hiç pişman olmadığımı düşünüyorum çünkü 67 yaşındayım. Gelecekten ne bekleyebilirim ki? Ama çalışmaktan mutlu oluyorum. Kendim için yapmıyorum. 'Çocuklarım, torunlarım, Türkiye için herkese faydası olsun' diye bunları yapıyorum. Proje tamamlandığında 35 bin fidanımız olacak. Bu fidanlar dağları yemyeşil edecek. Buradan hem kuşlar gibi her canlı faydalanacak hem de gelecek nesle büyük bir eser bırakmış olacağız. Bu anlamda çok mutluyuz.\"<br>