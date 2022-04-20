Balkondan attığı eşyalarla hırsızları engellendi

Arnavutköy'de dün sabah 06.00 sıralarında Melik Güney'e ait elektrik malzemesi satılan iş yerine otomobille gelen 6 şüpheli, hırsızlık girişiminde bulundu.

İş yerinin kapısını zorlayan ve içeri girmeye çalışan şüphelileri, bu girişimleri sırasında çevredeki binada bulunan bir vatandaş fark etti.

Şüpheliler, tam işyerinin camını kırmak için tekme atmaya başlamıştı ki, balkondan atılan eşyaların hedefi oldu. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, camını kırdığı iş yerinin içine giremeden olay yerinden kaçtı.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DHA

Hırsızları attığı eşyalarla uzaklaştıran çevre sakini, daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından iş yeri sahibini arayarak durumu haber verdi.

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DHA

İş yerinin karşısındaki binada oturan vatandaşın çabası sayesinde hırsızlık girişiminin yarıda kaldığını belirten iş yeri sahibi Melih Güney, "İş yerimize girmek için yaklaşık 25 dakika uğraşıyorlar. Elektrik satışı yapıyoruz burada. Son zamanlarda hırsızlık olayları arttı. Sabah gün ağarmasına rağmen hırsızlık yapmaya çalışıyorlar. Sağ olsun komşumuz, evinin balkonundan eline ne geçtiyse hırsızlara fırlatarak hırsızları kaçırtıyor. Polis de hemen 2 dakika sonra geliyor zaten. Kamera kayıtlarını izleyince çok şaşırdık. Film izler gibiyiz sanki" dedi.

FOTOĞRAF 9 Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler evlerine gitmek için içerisinde mobilya malzemeleri ve tiner bulunan 23 AAN 189 plakalı transite bindi. Sürücünün kontağı çevirmesi ile transit bir anda patlayarak alev topuna döndü. Sürücü ve işçiler kendilerini can havli ile dışarı atarken işçi E.M. yaralandı. Bu sırada peş peşe patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği ulaşıma keserek bölgeye kimseyi yaklaştırmazken, itfaiye ekipleri ise transiti söndürdü. Yaralı işçi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan patlamanın etkisi ile bir araçta da maddi hasar meydana geldi. Kontağı çevirince bir anda patlayıp alev topuna döndü: İşçiler kendilerini can havli ile dışarı attı Elazığ'da olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Sürücünün kontağı çevirmesi ile işçi servisi bir anda patlayarak alev topuna döndü. Üst üste patlamaların meydana geldiği olayda sürücü ve işçiler kendilerini can havli ile dışarı atarken işçi E.M. ise yaralandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 Olay, geçen yıl 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp, tutuklandı. 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET<br><br>Soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar yargılanması talep edildi. İddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklar Altun'un eniştesi Lütfi Keleş ile ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ve akrabaları Ali Keleş hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanmaları istendi. YEĞENİ TANIKLIKTAN ÇEKİLDİ<br><br>Davanın 3'üncü duruşması görülürken, tutuklu Mehmet Altun ve mayıs ayında iki aile arasındaki kavga ile ilgili tutuklu bulunan Lütfi Keleş ile Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş, SEGBİS ile katıldı. 7 kişinin öldürüldüğü Dedeoğulları ailesinden tek sağ kalan Çetin Dedeoğulları, yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mehmet Altun'un saldırı öncesi farklı zamanlarda gittiği şehirlerde otellerde görüştükleri öne sürülen İrem Nur Şengün, Selmin Kuruş ve İsmail Özel'in tanık olarak istinabe yoluyla ifadelerinin alınıp, dosyaya eklendiği, diğer tanıklar Abdullah Canbakış, Uğur Yarcı ve Sefer Orhan Yılmaz ise ifadelerinin alınarak dosyaya ekleneceği belirtildi. Duruşmada dinlenecek olan Mehmet Altun'un yeğeni aynı zamanda diğer tutuklu sanık Lütfi Keleş'in oğlu Ahmet Keleş, şahitlik yapmak istediğini belirterek, tanıklıktan çekildi. 'OĞLUM, ALTUN'LA AŞIRI HIZ YAPTIĞI İÇİN GÖRÜŞTÜ'<br><br>Mehmet Altun'un saldırı öncesi kiraladığı otomobilin sahibi galerici Maksut Göncü (52) de tanık olarak dinlendi. Göncü, Altun'u araç kiraladığı için tanıdığını ve diğer sanıkları ise tanımadığını belirtti. Göncü, \"Araç kiralama işi yapıyorum. Mehmet Altun'u da araç kiralamadan önce tanımıyordum. 3 günlük araç kiralamıştı. Araç kiralandıktan sonra olay günü olan tarihte oğlum, Mehmet Altun'un GPS kayıtlarına göre aşırı hız yaptığı için uyarmak için telefonla görüşmüştü. Onun dışında görüşmemiz olmadı\" dedi. 'BANKAYI ARAYIP ARAMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'<br><br>Dedeoğulları ailesinin avukatları, Mehmet Altun'a olay günü cep telefonunun olup olmadığı, kaç telefonu ve hattının bulunduğunu ve saldırı günü bir bankayı arayıp aramadığı yönünde sorular yönetti. Tutuklu sanık Altun da \"Olay günü telefonum yanımdaydı. Bir hat ve telefonum var. Bankayı arayıp, aramadığımı da hatırlamıyorum\" diyerek cevap verdi. Yine Dedeoğulları ailesinin avukatı, \"Ailen Konya'da olmasına rağmen neden daha önce kentteki 2 farklı otelde kaldın?\" diye sordu. Altun da avukata \"Seni ilgilendirmiyor\" yanıtını verdi. 'ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM'<br><br>Avukatlar, Mehmet Altun'a saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ile 15 saniye, 35 saniye ve 35 dakika yaptığı görüşme yaptığı ve bu görüşme sırasında 5 kişiyi daha vuracağını söylediğini belirtti. Bunun üzerine Altun, \"Öyle bir şey söylemedim\" dedi. Duruşmada savcı ve avukatlar, Mehmet Altun'un WhatsApp görüşme kayıtları, bankalardan çektiği kredilerin detayı, sanıkların cezaevi görüşme kayıtları, sanığın il dışındaki otellerde kimlerle kaldığı, olay günü Dedeoğulları ailesinin evinin önünden birkaç kez geçen bir aracın araştırılması ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşme kayıtlarını mahkemeden talep etti. Mahkeme heyeti de eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Haziran'a erteledi. Türkiye'yi sarsan Konya katliamında önemli gelişme: 'Beş kişiyi daha vuracağım' Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Altun (33), 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada; Dedeoğulları ailesinin avukatları, sanığa "Ailen Konya'da olmasına rağmen neden daha önce kentteki 2 farklı otelde kaldın?" diye sordu. Altun da "Seni ilgilendirmiyor" cevabını verdi. Avukatlar, Mehmet Altun'a saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ile 15 saniye, 35 saniye ve 35 dakika yaptığı görüşme yaptığı ve bu görüşme sırasında 5 kişiyi daha vuracağını söylediğini belirtti. Bunun üzerine Altun, "Öyle bir şey söylemedim" dedi.

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