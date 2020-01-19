Baltacı için 15 yıl istendi

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Avukatlara yeşil pasaport düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Avukatlara hususi damgalı pasaport düzenlenmesine dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar yeşil pasaport alabilecek. Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınacak. Kıdem hesabında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınacak.