Baltacı için 15 yıl istendi

Baltacı için ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamedeki MASAK raporları dikkat çekti. Şirket hesaplarından 15 Temmuz’dan sonra FETÖ bağı nedeniyle kapatılan kurum ve haklarında FETÖ’den işlem yapılan kişilere havale yapılmış.
SİNGAPUR’DA ŞİRKET KURMUŞLAR
- TMSF’ye devredilen Akfel Holding’e bağlı şirketlerde dikkat çekici hisse devir işlemleri de tespit edildi. 2013’ten günümüze kadar incelenen hesap hareketlerinde, Singapur’da kurulan ve % 80’i Mehmet Fatih Baltacı, % 20’si Abdurrahman Baltacı’ya ait Akfel Singapur adlı şirkete 24 Aralık 2015’ten itibaren peyderpey devir gerçekleşmiş. Ayrıca Akfel’e bağlı şirketlerin Baltacı ailesine yaklaşık 210 milyon dolar borçlu olduğu ve yaklaşık 85 milyon dolar ödeme yapıldığı tespit edildi.