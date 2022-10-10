Gündem Balyoz davasında Mehmet Baransu için tahliye kararı
POLİTİKA

Balyoz davasında Mehmet Baransu için tahliye kararı

Balyoz davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edilen Mehmet Baransu’nun davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi bozma kararı verdi. Daire aynı zamanda Baransu'nun tahliyesine hükmetti. Kararı veren ismin mahkemenin asıl başkanı Bülent Dalkıran'ın olmadığı, yerine bakan kıdemli üye hakimin verdiği öğrenildi. Mehmet Baransu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.

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Haber Merkezi Diğer
Balyoz davasında Mehmet Baransu için tahliye kararı
Mehmet Baransu, farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.

Balyoz davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edilen Mehmet Baransu'nun davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi bozma kararı verdi.

Daire aynı zamanda Baransu'nun tahliyesine hükmetti.

Verilen kararda dairenin asıl başkanı Bülent Dalkıran'ın olmadığı, yerel mahkemede dosyaya bakması nedeniyle İstinaf incelemesine kıdemli üye hakimin başkanlık ettiği öğrenildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAMAYACAK

Mehmet Baransu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.

Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu ve Ahmet Altan'a hapis cezası
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Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu ve Ahmet Altan'a hapis cezası

Baransu'dan yıllar önce TSK'daki kaynaklarını böyle itiraf etmişti
OYNAT 01:50
Baransu'dan yıllar önce TSK'daki kaynaklarını böyle itiraf etmişti
FETÖ'nün yayın organı olan Taraf gazetesinin eski bavulcu muhabiri Mehmet Baransu'nun 2013'te yaptığı bir açıklama, bugünlerde konuşulan TSK içindeki FETÖ'cülere ışık tutuyor. TSK içerisinden nasıl bilgi aldığını anlatan Baransu: "Benim haber kaynaklarımdan biri de 4 Orgeneralden biridir" demişti.


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