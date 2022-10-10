Balyoz davasında Mehmet Baransu için tahliye kararı

Baransu'dan yıllar önce TSK'daki kaynaklarını böyle itiraf etmişti

FETÖ'nün yayın organı olan Taraf gazetesinin eski bavulcu muhabiri Mehmet Baransu'nun 2013'te yaptığı bir açıklama, bugünlerde konuşulan TSK içindeki FETÖ'cülere ışık tutuyor. TSK içerisinden nasıl bilgi aldığını anlatan Baransu: "Benim haber kaynaklarımdan biri de 4 Orgeneralden biridir" demişti.

