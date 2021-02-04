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BOLU

'Bana abi diyeceksin' tartışması: Kendisine 'abi' demeyen arkadaşını öldürdü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kendisine 'ağabey' demediği için kavga ettiği Burak Telkeş'i (28) tüfekle vurarak öldüren Harun Sayın (30), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Harun Sayın mahkemede, "Çok iyi arkadaşımdı. Olay günü tartıştık. Bir anda üzerime yürüyünce yanımdaki silahı çıkarıp korkutmak amacıyla ateşledim. Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım" dedi.

Haber Merkezi DHA
​Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kendisine 'ağabey' demediği için kavga ettiği Burak Telkeş'i (28) tüfekle vurarak öldüren Harun Sayın (30), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
​Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kendisine 'ağabey' demediği için kavga ettiği Burak Telkeş'i (28) tüfekle vurarak öldüren Harun Sayın (30), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl haziran ayında Mudurnu'nun Delice Yaylası'nda meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen Burak Telkeş ve Harun Sayın arasında tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin yanındaki arkadaşlarının da müdahalesiyle büyümeden sona erdi.

BANA AĞABEY DİYECEKSİN

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Harun Sayın, Burak Telkeş'i arayarak, Mudurnu ile Abant Tabiat Parkı arasındaki yol kenarında bir yere çağırdı. Burada Sayın ve Telkeş arasında yeniden tartışma çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen Harun Sayın, "Bana ağabey diyeceksin” diyerek, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Harun Sayın, ardından "Ben sana ağabey falan demem" diye cevap veren Telkeş'i vurdu.

18 YIL HAPİS CEZASI

Burak Telkeş, olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma tarafından yakalanan Harun Sayın tutuklandı.
Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kasten adam öldürmek” suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Harun Sayın, SEGBİS aracılığıyla son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözleri sorulan Sayın, “Çok iyi arkadaşımdı. Olay günü tartıştık. Bir anda üzerime yürüyünce yanımdaki silahı çıkarıp korkutmak amacıyla ateşledim. Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım. Hem vicdan azabı çekiyorum hem de çok pişmanım" dedi.
Sayın’ın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından maktulün anne ve babası verilen karara itiraz etti.

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