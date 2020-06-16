'Bana ağabey diyeceksin' diyerek havaya ateş etti: Olumsuz yanıt alınca tüfekle öldürdü Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 30 yaşındaki Harun S., kavga ettiği 28 yaşındaki Burak Telkeş’e "Bana ağabey diyeceksin" diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Harun S., "Sana ağabey demem" cevabını veren Telkeş’i tüfekle vurarak öldürdü.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 08:40 Son Güncelleme: 16 Haziran 2020, 08:47 DHA