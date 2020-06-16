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Gündem Bana ağabey diyeceksin diyerek havaya ateş etti Olumsuz yanıt alınca tüfekle öldürdü
BOLU

'Bana ağabey diyeceksin' diyerek havaya ateş etti: Olumsuz yanıt alınca tüfekle öldürdü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 30 yaşındaki Harun S., kavga ettiği 28 yaşındaki Burak Telkeş’e "Bana ağabey diyeceksin" diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Harun S., "Sana ağabey demem" cevabını veren Telkeş’i tüfekle vurarak öldürdü.

Haber Merkezi DHA
Harun S. kendisine ağabey demeyen Burak Telkeş'i öldürdü.
Harun S. kendisine ağabey demeyen Burak Telkeş'i öldürdü.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan ‘bana abi diyeceksin’ kavgasında tüfekle vurulan Burak Telkeş hayatını kaybetti.

'SANA AĞABEY DEMEM' CEVABINA SİNİRLENDİ VURDU

Olay, dün gece, Mudurnu'nun Delice Yaylası'nda meydana geldi. Burada iddiaya göre alkol alan Burak Telkeş ve arkadaşı Harun S. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin yanında bulunan arkadaşlarının müdahalesiyle büyümeden sona erdi.

DHA
Burak Telkeş
  • Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Harun S., Burak Telkeş'i arayarak, Mudurnu ile Abant Tabiat Parkı arasındaki yol kenarında bir yere çağırdı. İkili, burada yeniden bir araya gelip, tartışmaya başladı. Alkollü olduğu öne sürülen Harun S., "Bana ağabey diyeceksin” diyerek, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Harun S., ardından "Ben sana ağabey falan demem" diye cevap veren Telkeş'i vurdu. Burak Telkeş, olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma tarafından yakalanan Harun S. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Harun S.

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