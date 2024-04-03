Bandırma'da sahile vuran ceset batan geminin kaptanına ait çıktı

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde 572 personelle denizden, havadan ve karadan sürdürülüyor. DHA'nın, çalışmaların 3'üncü gününde, gemi enkazında sonar cihazıyla tespit edildiğini duyurduğu ve olaydan 128 saat sonra çıkarılan cenazenin yağcı Hüseyin Tutuk'a (40) ait olduğu belirlendi. Aramalar bugün de Tutuk'un cansız bedeninin bulunduğu makine dairesinde yoğunlaştırılacak. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalar bittiğinde, geminin eski ve maliyeti yüksek olduğu için battığı yerde kalacağını söyledi.