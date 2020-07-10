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Gündem Banka kapsını levye ile açan soyguncular bir dakikada kasayı alıp kaçtı
ANKARA

Ankara’da soyguncular bir dakikada bankadan kasa çalıp kaçtı

Banka kapsını levye ile açan soyguncular bir dakikada kasayı alıp kaçtı

Ankara'da bir banka şubesine giren kar maskeli soyguncular, kapısını zorlayarak girdikleri bankada bulunan kasayı 1 dakikada çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kapıyı levye ile açan soyguncuların içeri girmeleri ile kasayı sürükleyerek araca yüklemeleri sadece 1 dakika sürdü.

Haber Merkezi AA
Başkentte bankada soygun
Başkentte bankada soygun

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir banka şubesine giren kar maskeli soyguncular, bir kasayı alarak kaçtı.

Dikmen Caddesi'nde bulunan bir özel bankaya ait alarm sisteminin devreye girmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

AA
Ankara'da kasası çalınan banka...

1 DAKİKADA ALIP KAÇTILAR

Kısa sürede bankaya ulaşan ekipler, kapının açık olduğunu ve giriş bölümündeki bazı yerlerin dağınık vaziyette olduğunu tespit etti.

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  • Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kapıyı levye ile açan kar maskeli 2 soyguncunun bir kasayı alarak kaçtığını belirledi.

Görüntülere göre, soyguncuların şubeye girmeleri ile kasayı sürükleyerek geldikleri araca yüklemeleri sadece 1 dakika sürdü.

AA
Ankara'da kasası çalınan banka...

Banka yetkilileri ile irtibata geçen ekipler, çalınan kasada bazı evraklar ile bankanın güvenlik görevlisine ait bir silahın bulunduğunu öğrendi.

Bu arada, soyguncuların kullandığı aracın da olaydan kısa süre önce Mürsel Uluç Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi.

Polis ekipleri olayda kullanılan araç ile soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

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