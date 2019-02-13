Gündem Banka önünde gasp etmek istediği kişiyi vurup kaçtılar
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İstanbul Tuzla'da banka önünde gasp etmek istediği kişiyi vurup kaçtılar

Banka önünde gasp etmek istediği kişiyi vurup kaçtılar

İstanbul Tuzla'da bankadan para çeken şahıs gaspçılar tarafından silahla vuruldu. Şahıslar kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bankadan çıkan bir kişiyi gasp etmek isteyen silahlı kişiler, banka güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine soymak istedikleri kişi vurarak kaçtı.

Olay Tuzla'da meydana geldi. Bankadan para çeken kişinin yanına araçla yaklaşan silahlı kişiler gasp girişiminde bulundu. Parası alınmak istenen kişi, soygunculara direndi. Banka güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine gasp etmek istedikleri kişi bacağından vuran saldırganlar geldikleri aracı da olay yerinde bırakarak kaçtı.

Polis, parayı alamadan kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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