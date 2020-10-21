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Gündem Bankadan arıyorum diyen dolandırıcıyı yakalattı
YOZGAT

''Bankadan arıyorum'' diyen dolandırıcıyı yakalattı

Yozgat'ta emekli Mustafa Kayıp, kendisini ''Bankadan arıyorum'' diyerek tanıtıp dolandırmaya çalışan şüphelinin yakalanmasını sağladı.

Haber Merkezi AA
Emekli Mustafa Kayıp.
Emekli Mustafa Kayıp.

Kentte yaşayan 55 yaşındaki emekli Mustafa Kayıp'ı telefonla arayan kişi, kendisini banka müşteri temsilcisi olarak tanıttı. Pandemi nedeniyle müşterileri telefonla aradıklarını, bütün işlemleri telefon üzerinden yaptıklarını anlatan şüpheli, Kayıp'tan telefona bir program indirmesini istedi.

  • Telefona programı indiren Kayıp, bankadan gelen mesajla hesabındaki 28 bin 200 liranın çekildiğini görünce dolandırıldığını anlayarak durumu bankaya ve polise bildirdi.

Polis yaptığı araştırmalar sonucunda zanlının N.Ç. (30) olduğunu belirledi.

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''Söylediklerini yaptım, telefona program indirdim''

Yozgat ile İstanbul Emniyet Müdürlüklerinin koordineli çalışma sonucunda, bir bankanın İstanbul Ümraniye şubesinden parayı çekmeye çalışan N.Ç. suçüstü yakalandı.

  • Mustafa Kayıp, gazetecilere, karşıdaki kişinin güzel konuşmasına inandığını anlatarak, "Söylediklerini yaptım, telefona program indirdim. O sırada bankadan mesaj gelince dolandırıldığımı anladım. Durumu bankaya ve emniyete bildirdim ve şüpheli suçüstü yakalandı. Kimse telefonla arayan kişilerin tatlı diline inanmasın" dedi.

Öte yandan son bir haftada Yozgat'ta meydana gelen üç dolandırıcılık olayında kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşların hesabından 228 bin lira çektikleri belirtildi.

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