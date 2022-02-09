Bankayı soymaya değil güvenlik görevlisini dövmeye gelmiş Silivri'de elinde içinde taş bulunan bir poşetle güvenlik görevlisine saldıran kişi adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüphelinin, amacının banka soygunu olmadığını, iki gün önce bankaya gelen annesine yardım etmeyen kendisine de küfür eden güvenlik görevlisine hesap sormak için olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.. Daha önceden iki suç kaydı bulunduğu öğrenilen B.Ö. (36)'nın üzerinden ayrıca 17 santimetre uzunluğunda bir bıçak bulunduğu belirtildi.

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