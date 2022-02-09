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İSTANBUL

Bankayı soymaya değil güvenlik görevlisini dövmeye gelmiş

Silivri'de elinde içinde taş bulunan bir poşetle güvenlik görevlisine saldıran kişi adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüphelinin, amacının banka soygunu olmadığını, iki gün önce bankaya gelen annesine yardım etmeyen kendisine de küfür eden güvenlik görevlisine hesap sormak için olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.. Daha önceden iki suç kaydı bulunduğu öğrenilen B.Ö. (36)'nın üzerinden ayrıca 17 santimetre uzunluğunda bir bıçak bulunduğu belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Bankayı soymaya değil güvenlik görevlisini dövmeye gelmiş
Bankayı soymaya değil güvenlik görevlisini dövmeye gelmiş.

Silivri, Piri Mehmet Paşa mahallesi, Albay Yunus Dirik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda elindeki taşla banka önüne gelen şüpheli güvenlik görevlisi İ.A.'ya saldırdı. Silahını doldur boşalt yaparak etrafa tehditler savuran şüpheli ,güvenlik görevlisi ve banka çalışanı O.P tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 17 santimetre uzunluğunda bir bıçak bulundu.
Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelin yapılan sorgusunda amacının soygun olmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin iki gün önce annesinin aynı banka şubesine geldiğini güvenlik görevlisinden yardım istemesine rağmen, bir yardım alamadığını söyledi. Aynı güvenlik görevlisinin kendisinin motosikletle banka önünden geçerken küfür ettiğini söyleyen şüpheli olay günü hesap sormak için banka önüne geldiğini söylediği kaydedildi Şüpheli poliste yapılan sorgusunun ardından Nitelikli yağmaya teşebbüs ve 6136 sayılı silah kanuna muhalefet suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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