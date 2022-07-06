Gündem Banyodaki kadını izlerken yakalanmıştı Cezası belli oldu
İSTANBUL

Banyodaki kadını izlerken yakalanmıştı: Cezası belli oldu

Maltepe'de banyodaki bir kadını pencereden izlediği gerekçesiyle tutuklanan Muhammed Ç. hakkında 4 ayrı suçtan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şikayetçi Kezban K.'nin Maltepe'de ikamet ettiği ve 7 Haziran günü sabah saatlerinde duş aldığı sırada şüpheli Muhammed Ç.'nin camdaki sinekliği yırtarak onu izlediği anlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Banyodaki kadını izlerken yakalanmıştı: Cezası belli oldu
Banyodaki kadını izlerken yakalanmıştı: Cezası belli oldu

Kezban K.'nin şüpheliyi fark ederek eşi Ramazan K.'ye haber verdiği belirtilen iddianamede, Ramazan K.'nin dışarı çıktığı, şüpheliyi çömelmiş bir şekilde camdan içeriye baktığını gördüğü ifade edildi. Ramazan K.'nin 'Sen kimsin' diye seslenmesi üzerine şüphelinin kaçmaya başladığı ve bir süre sonra Ramazan K.'nin şüpheliyi kovalayarak yakaladığı belirtildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Muhammed Ç.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin olay tarihinde işe gitmek için evden çıktığı, bahse konu binanın önünden geçerken birden su sesi duyduğu, sesin daireden geldiğini anlayınca pencerenin dibine yaklaşarak 'bir an kendini kaybederek' eğildiğini ve banyo penceresinden içeri baktığını söylediği hatırlatıldı. Şüphelinin olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürdüğü de kaydedildi.

İddianamede Muhammed Ç.'nin mağdurun fiziksel mahrumiyetine müdahale ettiği, mağdurun onur ve namusunu ilgilendiren bir konuda onun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden, cinsel arzu ve isteklerinin tatmin maksadına yönelik eylemde bulunduğu vurgulandı.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Muhammed Ç.'nin "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "Cinsel taciz", "Mala zarar verme", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplamda 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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