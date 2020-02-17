Gündem Baraj gölüne düşen otomobilden son anda kurtarıldılar
3. SAYFA MALATYA

Malatya haberleri: Baraj gölüne düşen otomobilden son anda kurtarıldılar!

Baraj gölüne düşen otomobilden son anda kurtarıldılar

Malatya’da baraj gölüne düşen otomobilde bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıya 20 metre uzaklıkta bulunan araç, çekici yardımı ile sudan çıkartıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Haber Merkezi İHA
Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıya 20 metre uzaklıkta bulunan araç, çekici yardımı ile sudan çıkartıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıya 20 metre uzaklıkta bulunan araç, çekici yardımı ile sudan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Karakaya Baraj Gölü Beyazsaray mevkiinde bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak suya düştü.

Bursa'da otomobil baraja düştü: 2 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM
Bursa'da otomobil baraja düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Araçta bulunan Ç.G. ve S.S. isimli şahıslar çevredeki vatandaşların da yardımı ile boğulmaktan kurtarılırken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araç kayarak suya düştü.

Çekici yardımı ile sudan çıkartıldı

Battalgazi İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Aracın kurtarılması için de çalışma başlatıldı. Baraj gölünde suya batarak gözden kaybolan araçta başka bir kişinin de olabileceğini değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı dalgıç ekibi, suda uzun süre inceleme yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıya 20 metre uzaklıkta bulunan araç, çekici yardımı ile sudan çıkartıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

39 maddelikyeni torba yasa geliyor

39 maddelik
yeni torba yasa geliyor

​İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.
Türkler akın ediyor

Türkler akın ediyor

Firma sayısı 500 kat artışla 4 bini geçti!
81 ilde6 gün sürecek

81 ilde
6 gün sürecek

​Pakdemirli açıkladı: Bakanlık seferberliğe başlıyor.
21,5 milyar TL<br>fazla verdi

21,5 milyar TL
fazla verdi

​Ocak ayı bütçe dengesi verileri açıklandı.
Yeni bir ateşkes<br>hattı kurulabilir

Yeni bir ateşkes
hattı kurulabilir

​Türk-Rus heyetleri Moskova'da bir araya geliyor.
Kadro dışı bırakıldı

Kadro dışı bırakıldı

​Galatasaray'dan sürpriz Mustafa Kapı kararı.

Hem ofis hem de ev<br>olarak kullanmış

Hem ofis hem de ev
olarak kullanmış

​Ölen İngiliz eski istihbaratçının Karaköy'deki evi görüntülendi.

İki zorunluluk<br>birden geliyor

İki zorunluluk
birden geliyor

​İkinci el araç ilanlarına yönelik düzenleme yolda.
5 yıl sonra<br>evladıyla kucaklaştı

5 yıl sonra
evladıyla kucaklaştı

HDP önündeki bir anne daha evladına kavuştu.
İyi Parti'de <br>bir istifa daha!

İyi Parti'de
bir istifa daha!

Gerekçeleri arasında İmamoğlu ve Soros var!
Yerli otoya<br>tasarım övgüsü

Yerli otoya
tasarım övgüsü

​İtalyan ünlü isim aracın tasarımını değerlendirdi.
3 bankaya<br>para cezası

3 bankaya
para cezası

​Yoğun şikayet üzerine bakanlık harekete geçti.
Hapis<br>cezası getirilsin

Hapis
cezası getirilsin

50 markada tağşiş çıkınca üreticiler isyan etti.
Tatil kabusa dönüştü

Tatil kabusa dönüştü

Koronavirüs geceliği 3 bin dolarlık lüks gemi turuna çıkan tatilcilerin seyahatlerini kabusa çevirdi.
13 ile yağış uyarısı

13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.