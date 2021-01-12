Bardakçı'dan Şemsi Paşa Camii’ndeki çalışmaya tepki: İBB Mimar Sinan’ın yaptığı yolun üzerine ezanların şahadetinde beton döktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Mimar Sinan’ın eseri tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemine tepki yağıyor.

OYNAT 00:47 Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Üsküdar'daki Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemi tepkilere neden oldu. Çalışma havadan da görüntülenirken, camiye yapılan çelik konsol sistemi sosyal medyada da tepkiye neden oldu. BiP'te paylaş

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İBB, caminin sahil kısmında Mimar Sinan’ın rıhtım olarak kullanılması için yaptığı taş dolgunun üzerine beton döküp, bunun üzerine de denize uzayan çelik konsollar koydu.

Konuyu köşesine taşıyan tarihçi Murat Bardakçı, “İBB, Mimar Sinan’ın Şemsi Paşa Camii’nin önüne bundan 440 yıl önce yaptığı yola beton döktü” başlıklı yazısında İBB’yi eleştirdi.

Murat Bardakçı'nıın o yazısından öne çıkan satır başları:

Üsküdar sahilinde bugünlerde hummalı bir tarih ve kültür cinayeti var: Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan’ın en zarif eserlerinden ve İstanbul’un en şık yalı-camilerinden olan 440 senelik Şemsipaşa’nın önündeki Sinan’ın yaptığı orijinal rıhtıma beton döktü!

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“Sinan’ın zevki manifaturacı dükkanlarının vitrinine döndü”

Geçen ay birileri kalktı, yetkili kurumlara haber vermeye, hatta izin almaya bile lüzum bile hissetmeden caminin revaklarını camla kaplattı! Sinan’ın zevkin zirvesini teşkil eden eseri Mahmutpaşa’daki manifaturacı dükkanlarının vitrinine döndü ve camekanlar neyse ki bundan birkaç gün önce kaldırıldı ve revaklar eski haline getirildi.

Bu defa başında Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu Büyükşehir Belediyesi, “Camiin önüne yaya yolu yapma” projesini değiştirerek hayata geçirdi. Ama yeni projede caminin “yalı” olma özelliği güya dikkate alındı ve iş bir kocakarıyı genç kız gibi göstermek için makyajla allayıp pullamaya döndü! Denize kazık çakmak yerine sahilde Sinan’ın rıhtım olarak kullanılması için yaptığı ve “anroşman” denen taş dolgunun üzerine beton döküldü, betonun üzerine “sökülebilen” ve denize uzayan çelik konsollar kondu.

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"Sinan’ın eseri betonun altına gömüldü"

Üzerine beton dökülüp çelik konsolların yerleştirildiği rıhtımın özelliğini tekrar edeyim: Rıhtım, tâââ Sinan’ın zamanına ait! Yeni yerleştirilen taşların arasındaki geniş siyah taşlar Sinan’ın yaptığı dolgudan kalma. Bunların üzerine insafsızca dökülen beton ile çelik malzeme zemini 40 santim kadar yükseltiyor, Sinan’ın eseri de şimdi betonun altında gömülü duruyor!

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Eski bir eseri çevresi ile bütünleşmiş orijial hâlinde bırakmak birilerini artık nedense rahatsız ediyor ve “Doğrusunu biz biliriz” iddiası ile eserlerin canını okunuyor! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şemsipaşa’daki müdahalesi böyle bir iştir; Mimar Sinan’ın yol ile deniz arasında bıraktığı orijinal mesafeyi değiştirmek onun sanatına saygısızlıktır, üstüne beton dökmek ise cürümdür ve şehir hastanelerinin yolunu yapmayan Belediye'nin Şemsi Paşa ısrarı tuhaf bir muammadır!

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