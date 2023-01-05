Barınaktaki köpeği eziyet ederek öldürmüşlerdi: İki sanığın tahliyesine itiraz

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeği kürekle vurarak öldüren sağlık teknisyeni Murat B. (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Ç.'nin (28) tahliyesine itirazda bulundu.
Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianameyle haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen Murat B. ve Sefa Ç., 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 Ocak'ta görülen duruşmada tahliye edildi.
Başsavcılık, dün iki sanığın tahliyesine yönelik karar için 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.
- Mahkeme, savcılığın itiraz kararını değerlendirecek.
NE OLMUŞTU?
Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.
İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, sanıkların ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti.