Gündem Barınaktaki köpeği eziyet ederek öldürmüşlerdi İki sanığın tahliyesine itiraz
KONYA

Barınaktaki köpeği eziyet ederek öldürmüşlerdi: İki sanığın tahliyesine itiraz

Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada tahliye edilen 2 sanık hakkındaki karara itiraz başvurusunda bulunuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Barınaktaki köpeği eziyet ederek öldürmüşlerdi: İki sanığın tahliyesine itiraz
16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden olmuştu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeği kürekle vurarak öldüren sağlık teknisyeni Murat B. (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Ç.'nin (28) tahliyesine itirazda bulundu.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianameyle haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen Murat B. ve Sefa Ç., 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 Ocak'ta görülen duruşmada tahliye edildi.

Başsavcılık, dün iki sanığın tahliyesine yönelik karar için 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

  • Mahkeme, savcılığın itiraz kararını değerlendirecek.

NE OLMUŞTU?


Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, sanıkların ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

Konya'da köpekleri telef eden barınak görevlileri için istenen ceza belli oldu
GÜNDEM
Konya'da köpekleri telef eden barınak görevlileri için istenen ceza belli oldu

Konya'da barınaktaki hayvanları telef eden zanlıların ifadesine ulaşıldı
GÜNDEM
Konya'da barınaktaki hayvanları telef eden zanlıların ifadesine ulaşıldı

Konya'daki barınakta köpeği eziyet ederek öldüren iki kişiye 6'şar yıl hapis
GÜNDEM
Konya'daki barınakta köpeği eziyet ederek öldüren iki kişiye 6'şar yıl hapis
Sarıkamış Harekâtını canlandırdı

Sarıkamış Harekâtını canlandırdı

Minyatür asker kullandı: Anma etkinliklerinde sergilenecek.
Adını değerli bir madenden alıyor

Adını değerli bir madenden alıyor

Dünyada başka benzeri yok: Herkes Türkiye'deki bu ile akın ediyor.
Şamla 11 yıl sonra üst düzey temas

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 yıl öncesinin teknolojisini millete yutturmaya çalışmak cehalettir.

Köylüler yeniden sondaj yapılmasını istiyor.

​Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya satılıyor.

​İHH 2022'de 19 ülkede bin 375 su kuyusu açtı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili karar açıklandı.

Enerji başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye meselesi ele alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.