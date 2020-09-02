Barış Atay'a saldıran üç şüpheli 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı

Barış Atay kendilerine dil döken polislere saldırdı

İstanbul Beşiktaş'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve 1 Mayıs çelengi bırakmak için Taksim'e yürümek isteyen grubu emniyet ekipleri yasaklarla ilgili bilgilendirdi. Görevli polis memuru DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun özel aracına izin verileceği ve çelenk koymak isteyenlere otobüs tahsis edildiğini bildirildi. Ancak tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralığın hiçe sayan ve sokağa çıkma yasağını delmek üzere yürümek isteyen grubu polisler engellemek istedi. Bu esnada kenarda bekleyen TKP Vekili Barış Atay bir anda polislerin üzerine atladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.