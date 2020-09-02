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Gündem Barış Ataya saldıran üç şüpheli kasten yaralama suçundan tutuklandı
İSTANBUL

Barış Atay'a saldıran üç şüpheli 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen üç şüpheli, "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Barış Atay'a saldıran şüpheliler tutuklandı.
Barış Atay'a saldıran şüpheliler tutuklandı.

Kadıköy'de TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bu sabah, haklarında, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler.

Şüpheliler Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., savcılık sorgularının ardından, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Barış Atay'a yanıt: "PKK ve DHKP-C artığı", "Senden tam tecavüzcü olur..."
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu'dan Barış Atay'a yanıt: "PKK ve DHKP-C artığı", "Senden tam tecavüzcü olur..."

Şüphelilerin sorgusunu yapan İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, her üç şüphelinin de atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Atay'a saldıranlar arasında bulunan dördüncü kişi K.T.'nin aranmasına ise devam ediliyor.

Barış Atay kendilerine dil döken polislere saldırdı
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Barış Atay kendilerine dil döken polislere saldırdı
İstanbul Beşiktaş'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve 1 Mayıs çelengi bırakmak için Taksim'e yürümek isteyen grubu emniyet ekipleri yasaklarla ilgili bilgilendirdi. Görevli polis memuru DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun özel aracına izin verileceği ve çelenk koymak isteyenlere otobüs tahsis edildiğini bildirildi. Ancak tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralığın hiçe sayan ve sokağa çıkma yasağını delmek üzere yürümek isteyen grubu polisler engellemek istedi. Bu esnada kenarda bekleyen TKP Vekili Barış Atay bir anda polislerin üzerine atladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İsmail Kılıçarslan: Barış Atay’a diyorum; gel bir dövsene, ne bitmez hırsınız varmış!
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İsmail Kılıçarslan: Barış Atay’a diyorum; gel bir dövsene, ne bitmez hırsınız varmış!
Gazeteci-yazar İsmail Kılıçarslan, TVNET televizyonunda gazeteci Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçarslan, 'Aradan geçmiş 20 sene, ben son dayağımı yiyeli. Şimdi istiyor ki ben bunu bir daha döveyim. Gel dövsene! Bir rahatla. Barış Atay'a, Engin Özkoç'a diyorum. Gelin bir dövün de rahatlayın. Ne bitmez hırsınız varmış' şeklinde konuştu.

TİP vekili Barış Atay devleti tehdit etti: Gezi'yi mumla arayacaksınız
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TİP vekili Barış Atay devleti tehdit etti: Gezi'yi mumla arayacaksınız
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den Hatay milletvekili seçilen ardından partiden ayrılarak Türkiye İşçi Partisi'ne katılan Barış Atay, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'yi tehdit etti. 'Hiç aklınızdan çıkmayan Gezi'yi düşünün. Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun, Gezi'yi mumla arayacaksınız' dedi.

Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü!
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Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü!
HDP milletvekili Barış Atay Çorlu Devlet Hastanesi'nde kendisine tepki gösteren vatandaşın üzerine yürüdü. Görevliler vatandaşı uzaklaştırırken, Atay vatandaşın arkasından saldırmak için koştu. Vatandaşın Atay'a: "Sen İstiklal marşında ayağa kalkmayıp, devlete terörist dedin" dediği bildirildi.


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