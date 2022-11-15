Gündem Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu
POLİTİKA

Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10 oldu

Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10 oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10'a çıktı." denildi.

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