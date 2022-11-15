Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10 oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10'a çıktı." denildi.
Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a çıktı.
Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek!#MSB pic.twitter.com/fYmiMJyIkv
Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a çıktı.