Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan iki PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen iki PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi'' ifadelerine yer verildi.

Abone Ol