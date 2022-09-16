Gündem Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan iki PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan iki PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen iki PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi'' ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi DHA
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan iki PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:40
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.' ifadelerine yer verildi.
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