Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan iki PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/txWz7GCsgF
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.