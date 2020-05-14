Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'ye ait patlayıcı malzeme ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, MİT ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.
- Ekiplerce Tel Abyad'da yapılan çalışma kapsamında, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere hazırlandığı değerlendirilen askeri mühimmat (top mermisi) kullanılarak hazırlanmış EYP, havan mermisi, 5 özel olarak metal boru ile hazırlanmış boru tipi EYP, 3 yönlendirme şekilli plastik kalıp içine çelik bilyelerle desteklenerek hazırlanmış bomba yapım malzemesi ele geçirildi.