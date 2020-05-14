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Gündem Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPGye ait patlayıcı malzeme ele geçirildi
ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'ye ait patlayıcı malzeme ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait EYP ve havan mermisi ele geçirildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin deşifresine yönelik gerçekleştirilen çalışmada; ,askeri mühimmat (top mermisi) kullanılarak hazırlanmış EYP, havan mermisi, 5 özel olarak metal boru ile hazırlanmış boru tipi EYP, 3 yönlendirme şekilli plastik kalıp içine çelik bilyelerle desteklenerek hazırlanmış bomba yapım malzemesi ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen malzemeler.
Ele geçirilen malzemeler.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, MİT ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

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  • Ekiplerce Tel Abyad'da yapılan çalışma kapsamında, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere hazırlandığı değerlendirilen askeri mühimmat (top mermisi) kullanılarak hazırlanmış EYP, havan mermisi, 5 özel olarak metal boru ile hazırlanmış boru tipi EYP, 3 yönlendirme şekilli plastik kalıp içine çelik bilyelerle desteklenerek hazırlanmış bomba yapım malzemesi ele geçirildi.
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