Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'ye ait patlayıcı malzeme ele geçirildi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait EYP ve havan mermisi ele geçirildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin deşifresine yönelik gerçekleştirilen çalışmada; ,askeri mühimmat (top mermisi) kullanılarak hazırlanmış EYP, havan mermisi, 5 özel olarak metal boru ile hazırlanmış boru tipi EYP, 3 yönlendirme şekilli plastik kalıp içine çelik bilyelerle desteklenerek hazırlanmış bomba yapım malzemesi ele geçirildi.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2020, 18:38 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2020, 18:45 AA