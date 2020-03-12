Gündem Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber
ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu, 1 jandarma ve 3 yerel güvenlik görevlisinin şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir jandarma ve 3 yerel güvenlik görevlisi şehit oldu.
Bir jandarma ve 3 yerel güvenlik görevlisi şehit oldu.

Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinden acı haber geldi. Şanlıurfa Valiliği, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir Jandarma Uzman Onbaşı ve 3 yerel güvenlik personelinin şehit olduğunu açıkladı.

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10 kişi tedavi altında

Yapılan açıklamada, "Saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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